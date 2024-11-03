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Корица: мощное средство против стресса и диабета

1:09
Здоровье

Аромат корицы способен покорить практически каждого, поэтому её часто добавляют в десерты, выпечку и напитки. Но мало кто знает, что корица ценится не только за свой вкус и запах, но и за полезные свойства, которые благоприятно влияют на организм.

Корица: мощное средство против стресса и диабета
Фото: freepik.com by Racool_studio, PDM

Корица может быть важной частью профилактики сахарного диабета, особенно если у вас есть склонность к этому заболеванию. Включение этой специи в рацион помогает регулировать уровень сахара в крови и улучшает обмен веществ.

Тем, кто хочет контролировать вес, корица тоже придётся по душе. Она помогает снизить аппетит и уменьшить тягу к сладкому, что облегчает процесс похудения.

Кроме того, корица способствует улучшению эмоционального состояния, помогая справляться с хроническим стрессом, нервными перегрузками и усталостью. Её стоит включить в рацион тем, кто сталкивается с подобными проблемами, так как она помогает расслабиться и способствует полноценному отдыху.

Корица также полезна для мозга: она стимулирует его деятельность и помогает сохранить ясность ума.

Уточнения

Кори́ца или Кори́чник цейло́нский (лат. Cinnamomum verum) — вечнозелёное дерево, вид рода Коричник (Cinnamomum) семейства Лавровые (Lauraceae).

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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