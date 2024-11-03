Йодные сетки: миф или реальная помощь при дефиците

1:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие люди неохотно идут к врачам, что часто приводит к проблемам со здоровьем, ведь народные методы не всегда эффективны. Например, при недостатке йода некоторые начинают рисовать йодные сетки на коже, полагая, что это помогает восполнить нехватку элемента.

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Но действительно ли это работает?

При нанесении йодной сетки часть вещества действительно всасывается, но точно определить, сколько именно йода поступает в организм, невозможно. Это зависит от температуры тела и воздуха, а также от площади нанесения.

Вместо сетки лучше использовать йодированную соль. Всего 1 грамм этой соли содержит около 40 мкг йода, и суточная норма может доходить до 5 граммов. Однако не следует превышать эту дозу, так как это может навредить.

Принято считать, что йодная сетка помогает снять отечность, уменьшить воспаление и расширить сосуды. Однако доказательной базы для подтверждения этих эффектов пока нет.

Уточнения

Ио́д (общеупотребительное название — йо́д; от греч. ἰώδης - "фиалковый (фиолетовый)", также от лат. Iodum) — химический элемент 17-й группы (по устаревшей классификации — главной подгруппы седьмой группы, VIIA), пятого периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, с атомным номером 53.

