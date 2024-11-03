Йодные сетки: миф или реальная помощь при дефиците

Многие люди неохотно идут к врачам, что часто приводит к проблемам со здоровьем, ведь народные методы не всегда эффективны. Например, при недостатке йода некоторые начинают рисовать йодные сетки на коже, полагая, что это помогает восполнить нехватку элемента.
Но действительно ли это работает?
При нанесении йодной сетки часть вещества действительно всасывается, но точно определить, сколько именно йода поступает в организм, невозможно. Это зависит от температуры тела и воздуха, а также от площади нанесения.
Вместо сетки лучше использовать йодированную соль. Всего 1 грамм этой соли содержит около 40 мкг йода, и суточная норма может доходить до 5 граммов. Однако не следует превышать эту дозу, так как это может навредить.
Принято считать, что йодная сетка помогает снять отечность, уменьшить воспаление и расширить сосуды. Однако доказательной базы для подтверждения этих эффектов пока нет.
Ио́д (общеупотребительное название — йо́д; от греч. ἰώδης - "фиалковый (фиолетовый)", также от лат. Iodum) — химический элемент 17-й группы (по устаревшей классификации — главной подгруппы седьмой группы, VIIA), пятого периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, с атомным номером 53.
Клоудер — это кошачья семья, состоящая из трёх и более кошек, которые живут вместе, как правило, на улице. Само слово происходит от среднеанглийского "clotter", что означает "жаться друг к другу".