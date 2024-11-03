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Йодные сетки: миф или реальная помощь при дефиците

1:05
Здоровье

Многие люди неохотно идут к врачам, что часто приводит к проблемам со здоровьем, ведь народные методы не всегда эффективны. Например, при недостатке йода некоторые начинают рисовать йодные сетки на коже, полагая, что это помогает восполнить нехватку элемента.

Йодные сетки: миф или реальная помощь при дефиците
Фото: commons.wikimedia.org by http://malahov-plus.com/ is licensed under FAL

Но действительно ли это работает?

При нанесении йодной сетки часть вещества действительно всасывается, но точно определить, сколько именно йода поступает в организм, невозможно. Это зависит от температуры тела и воздуха, а также от площади нанесения.

Вместо сетки лучше использовать йодированную соль. Всего 1 грамм этой соли содержит около 40 мкг йода, и суточная норма может доходить до 5 граммов. Однако не следует превышать эту дозу, так как это может навредить.

Принято считать, что йодная сетка помогает снять отечность, уменьшить воспаление и расширить сосуды. Однако доказательной базы для подтверждения этих эффектов пока нет.

Уточнения

Ио́д (общеупотребительное название — йо́д; от греч. ἰώδης - "фиалковый (фиолетовый)", также от лат. Iodum) — химический элемент 17-й группы (по устаревшей классификации — главной подгруппы седьмой группы, VIIA), пятого периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, с атомным номером 53.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
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