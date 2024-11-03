С чем нельзя есть творог: важные советы

0:41 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Творог — это ценный продукт, который часто включают в рацион для похудения, так как он хорошо насыщает и обогащает организм витаминами. Однако важно знать, с чем его лучше не сочетать, чтобы сохранить его пользу.

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Многие любят добавлять в творог сахар для сладости, но делать этого не стоит. Творог уже содержит молочный сахар, и дополнительное подслащивание увеличивает риск развития диабета.

Также не рекомендуется сочетать творог с белками животного происхождения, такими как мясо и рыба. Такое сочетание может привести к проблемам с пищеварением: гниению, раздражению, брожению и метеоризму.

Уточнения

Творо́г или тво́рог - нежидкий кисломолочный продукт белого цвета, традиционный для Восточной, Северной и (реже) Центральной Европы, получаемый сквашиванием молока с последующим удалением сыворотки.

