Как убрать мешки под глазами: главные советы

0:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Если вы хотите избавиться от мешков под глазами, важно помнить о нескольких простых правилах. Прежде всего, нужно отказаться от вредных привычек. Курение, частое употребление алкоголя и избыток соли в рационе негативно сказываются на здоровье и могут провоцировать появление отёков под глазами.

Фото: Pixabay by Alexis, PDM

К проблеме также могут привести аллергические реакции, длительное использование компьютера и некачественная косметика. Нельзя забывать о значении полноценного сна — недосып становится одной из распространённых причин появления мешков под глазами. Чтобы улучшить ситуацию, стоит скорректировать режим и высыпаться.

Медики рекомендуют спать на высокой подушке, чтобы минимизировать проблему. Не менее важно пить достаточно воды в течение дня и включать в рацион продукты, богатые витаминами А, Е и С.

Уточнения

Отёк (лат. oedema) — избыточное накопление жидкости в органах, внеклеточных тканевых пространствах организма.

