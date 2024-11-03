Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как специфика дыхания ограничила эволюцию древних морских крокодилов
Тайны ночных охотников: Что делает летучих мышей такими выносливыми
Как активность бобров может создавать помехи автомобилистам
Убыток в несколько миллиардов: отчёт КАМАЗа
Вкуснейший картофельный салат: готовим его не с маринованными, а солёными огурчиками
Советы по уборке: как легко очистить кофемашину от плесени
Можно ли высаживать гортензии рядом с хвойными
Будущее туризма: кто, куда и за сколько путешествует
Тренер назвал три варианта упражнения ласточка

Как убрать мешки под глазами: главные советы

0:55
Здоровье

Если вы хотите избавиться от мешков под глазами, важно помнить о нескольких простых правилах. Прежде всего, нужно отказаться от вредных привычек. Курение, частое употребление алкоголя и избыток соли в рационе негативно сказываются на здоровье и могут провоцировать появление отёков под глазами.

Как убрать мешки под глазами: главные советы
Фото: Pixabay by Alexis, PDM

К проблеме также могут привести аллергические реакции, длительное использование компьютера и некачественная косметика. Нельзя забывать о значении полноценного сна — недосып становится одной из распространённых причин появления мешков под глазами. Чтобы улучшить ситуацию, стоит скорректировать режим и высыпаться.

Медики рекомендуют спать на высокой подушке, чтобы минимизировать проблему. Не менее важно пить достаточно воды в течение дня и включать в рацион продукты, богатые витаминами А, Е и С.

Уточнения

Отёк (лат. oedema) — избыточное накопление жидкости в органах, внеклеточных тканевых пространствах организма.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Варнель Ольга
Владеет современными технологиями вмешательства на околоносовых структурах носа, выполняет такие операции, как FESS-хирургия, операции на носовой перегородке, удаление полипов, паппилом, доброкачественных образований в полости носа, глотке, лечение храпа (новейшая технология лечения храпа с применением Pillar имплантации) и т.д.
Обсудить
Сейчас читают
Тикайте, хлопцы. Киев может сдать малозначимые территории и перейти к обороне крупных городов.
Силовые структуры
Тикайте, хлопцы. Киев может сдать малозначимые территории и перейти к обороне крупных городов. Аудио 
Military chronicle: ВСУ готовятся сдать посёлки, ВС РФ — забирать Саки и Харьков
Военные новости
Military chronicle: ВСУ готовятся сдать посёлки, ВС РФ — забирать Саки и Харьков Аудио 
Эффективная маска для волос для их густоты и восстановления: возьмите всего 3 простых ингредиента
Красота и стиль
Эффективная маска для волос для их густоты и восстановления: возьмите всего 3 простых ингредиента Аудио 
Популярное
У львов прайд, у собак — стая. А как называется кошачья семья?

Клоудер — это кошачья семья, состоящая из трёх и более кошек, которые живут вместе, как правило, на улице. Само слово происходит от среднеанглийского "clotter", что означает "жаться друг к другу".

У львов прайд, у собак — стая. А как называется кошачья семья?
Овсянка: идеальное средство для сияющей и здоровой кожи
Овсянка: идеальное средство для сияющей и здоровой кожи
Тайна Туринской плащаницы: может ли артефакт быть произведением искусства?
Непасынкующиеся помидоры: секреты раннего урожая
У американцев могут отнять газовые плиты Игорь Буккер Мирный договор по Украине невозможен без выполнения главного условия Любовь Степушова Дрон Пиранья-13. Российский ударный беспилотник нового поколения Дмитрий Плотников
Последний рубеж человечества: открытие границ космоса и его секретов
Сводка с фронта: США определили Зеленскому дедлайн, массовые удары "Искандерами" по тылам Украины
Антирейтинг автомобилей с самой быстрой коррозией кузова
Антирейтинг автомобилей с самой быстрой коррозией кузова
Последние материалы
Можно ли высаживать гортензии рядом с хвойными
Будущее туризма: кто, куда и за сколько путешествует
Тренер назвал три варианта упражнения ласточка
С 1 января 2025 года все санатории РФ будут платить турналог
Продукты, которые помогают при изжоге: что рекомендуют эксперты
Важность воды: почему дефицит жидкости опасен
Как посадить клюкву на своем участке
Минтруд повышает потолок выплат по больничному
Чтобы было тише и чище: в Йеллоустонском национальном парке разрешён определённый набор ТС
Роднина усомнилась, что Валиева вернётся на свой прежний уровень катания: пообещать она может
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.