Важность воды: почему дефицит жидкости опасен

0:59 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Чтобы поддерживать нормальное функционирование организма, важно не только следовать принципам здорового образа жизни и правильного питания, но и уделять внимание поддержанию водного баланса.

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Недостаток воды в организме приводит к сгущению крови, что может вызвать тромбоз и другие серьезные проблемы со здоровьем.

Нехватка жидкости может сказаться на состоянии человека в виде снижения когнитивных функций, ухудшения зрения, сонливости и головных болей. Кроме того, дефицит воды может привести к набору лишнего веса, так как жажда нередко принимается за чувство голода. Также существует риск появления отечности.

Оптимальное количество потребляемой воды зависит от индивидуальных особенностей организма, уровня физической активности и массы тела. В среднем, женщинам рекомендуется пить около 2 литров воды в день, а мужчинам — примерно 3 литра.

Уточнения

Вода́ (в химии — монооксид водорода, гидроксид водорода; химическая формула — H 2 O) — химическое вещество, представляющее собой бинарное неорганическое соединение, молекула которого состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода, соединённых между собой ковалентной связью.

