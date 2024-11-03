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Важность воды: почему дефицит жидкости опасен

0:59
Здоровье

Чтобы поддерживать нормальное функционирование организма, важно не только следовать принципам здорового образа жизни и правильного питания, но и уделять внимание поддержанию водного баланса.

Важность воды: почему дефицит жидкости опасен
Фото: freepik.com is licensed under Free More info

Недостаток воды в организме приводит к сгущению крови, что может вызвать тромбоз и другие серьезные проблемы со здоровьем.

Нехватка жидкости может сказаться на состоянии человека в виде снижения когнитивных функций, ухудшения зрения, сонливости и головных болей. Кроме того, дефицит воды может привести к набору лишнего веса, так как жажда нередко принимается за чувство голода. Также существует риск появления отечности.

Оптимальное количество потребляемой воды зависит от индивидуальных особенностей организма, уровня физической активности и массы тела. В среднем, женщинам рекомендуется пить около 2 литров воды в день, а мужчинам — примерно 3 литра.

Уточнения

Вода́ (в химии — монооксид водорода, гидроксид водорода; химическая формула — H2O) — химическое вещество, представляющее собой бинарное неорганическое соединение, молекула которого состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода, соединённых между собой ковалентной связью.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Никулина Ольга
Специализируется на диагностике и лечении острых и хронических заболеваний глаз, в том числе астигматизма, близорукости, дальнозоркости, конъюнктивит (вирусный, бактериальный, аллергический), косоглазия, ячменя
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