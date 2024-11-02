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Почему татуировки могут быть опасны для лимфатических узлов

1:34
Здоровье

Татуировки, которые стали популярными среди молодежи, могут иметь долгосрочные последствия для здоровья, и дело не только в эстетике. Как отмечает специалист Марият Мухина в беседе с ИА RuNews24, последствия вмешательства в организм могут проявиться не сразу, а спустя годы, даже если речь идет всего лишь о рисунке на коже.

Почему татуировки могут быть опасны для лимфатических узлов
Фото: commons.wikimedia. org by Clem Onojeghuo, PDM

Влияние на лимфатические узлы

Один из наиболее уязвимых элементов организма при нанесении татуировки — это лимфатические узлы. Во время нанесения рисунка используются обезболивающие препараты и краски, что нарушает защитные функции кожи и влияет на процессы, протекающие в ней. Пока организм молод, регенеративные функции кожи справляются с воздействием, однако с возрастом ситуация меняется.

После 40 лет риск развития лимфаденопатии, то есть увеличения лимфатических узлов, значительно возрастает. Лимфаденопатия может возникнуть в результате накопления пигментов в узлах, а её причины могут быть различными, вплоть до серьёзных заболеваний, таких как онкология.

Симптомы лимфаденопатии

Симптомы лимфаденопатии включают увеличение лимфатических узлов, боль в теле, повышение температуры и возможные косметические дефекты. Это состояние может развиваться с возрастом, и предотвратить его сложно, поэтому перед нанесением татуировки важно учитывать возможные долгосрочные последствия.

Уточнения

Татуиро́вка (разг. татý, жарг. нако́лка, через фр. tаtоuеr, от таит. tаtаu) — процесс нанесения перманентного (стойкого, постоянного) рисунка на тело, выполняемого методом местного травмирования кожного покрова с внесением в дерму красящего пигмента; сами узоры на теле, сделанные таким способом.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Паниченко Анна
Занимается диагностикой и лечением доброкачественных и злокачественных новообразований молочных желез, проводит пункционную биопсию узловых образований.
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