Как душ каждый день может навредить вашей коже

1:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Американская академия дерматологии рекомендует принимать душ не чаще одного раза в день, исключение — только душ после тренировки. Специалисты из Гарвардской медицинской школы идут ещё дальше и советуют купаться реже — хотя бы через день.

Фото: commons.wikimedia.org by Mlepicki, CC BY-SA 3.0

Что происходит при слишком частом купании

Многие люди купаются чаще одного раза в день, даже если не занимались спортом и не подвергались загрязнению. Однако врач-дерматолог Сэнди Скотницки, автор книги «Beyond Soap», предупреждает: частое купание и применение моющих средств могут навредить здоровью кожи.

Исследования показывают, что это приводит к повреждению микробиома кожи, природной защитной среды, которая помогает поддерживать её здоровое состояние. Когда микробиом нарушен, кожа становится сухой и склонной к раздражению, но это — лишь начало возможных проблем.

В тяжёлых случаях избыточное купание может обострить такие заболевания, как экзема или псориаз, поскольку нарушение микробиома может способствовать их развитию.

Уточнения

Душ (фр. douche, от итал. doccia - водосточная труба) — комплекс сантехнического оборудования, предназначенного для приёма человеком водных процедур в виде воздействия на тело струй воды или пара под различным давлением и при различной температуре.

