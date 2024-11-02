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Как душ каждый день может навредить вашей коже

1:08
Здоровье

Американская академия дерматологии рекомендует принимать душ не чаще одного раза в день, исключение — только душ после тренировки. Специалисты из Гарвардской медицинской школы идут ещё дальше и советуют купаться реже — хотя бы через день.

Как душ каждый день может навредить вашей коже
Фото: commons.wikimedia.org by Mlepicki, CC BY-SA 3.0

Что происходит при слишком частом купании

Многие люди купаются чаще одного раза в день, даже если не занимались спортом и не подвергались загрязнению. Однако врач-дерматолог Сэнди Скотницки, автор книги «Beyond Soap», предупреждает: частое купание и применение моющих средств могут навредить здоровью кожи.

Исследования показывают, что это приводит к повреждению микробиома кожи, природной защитной среды, которая помогает поддерживать её здоровое состояние. Когда микробиом нарушен, кожа становится сухой и склонной к раздражению, но это — лишь начало возможных проблем.

В тяжёлых случаях избыточное купание может обострить такие заболевания, как экзема или псориаз, поскольку нарушение микробиома может способствовать их развитию.

Уточнения

Душ (фр. douche, от итал. doccia - водосточная труба) — комплекс сантехнического оборудования, предназначенного для приёма человеком водных процедур в виде воздействия на тело струй воды или пара под различным давлением и при различной температуре.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Залесская-Сыч Антонина
Ведущий специалист
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