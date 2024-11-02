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Врач объяснил, почему не стоит проглатывать жвачку

1:05
Здоровье

Заведующий кафедрой диетологии Университета РОСБИОТЕХ Алексей Березников в разговоре с RT сообщил об опасности регулярного проглатывания жевательной резинки, которое может спровоцировать аппендицит.

Врач объяснил, почему не стоит проглатывать жвачку
Фото: Flickr by Mary (Mayr), CC BY 2.0

Специалист пояснил, что основное назначение жевательной резинки — это очищение полости рта от остатков пищи, зубного налёта и устранение неприятного запаха. Единичный случай проглатывания жвачки безопасен, так как она естественным образом покинет организм. Однако регулярное проглатывание может вызвать воспаление аппендикса. Медик отметил, что подобную опасность представляют также косточки и семечки — любые мелкие фракции, попадающие в организм.

Березников объяснил, что жевательная резинка способна закупорить просвет аппендикса, создавая тем самым благоприятные условия для развития воспалительного процесса.

"При закупорке просвета аппендикса и жевательная резинка может стать причиной воспаления", — резюмировал специалист в беседе с RT.

Уточнения

Аппендици́т (лат. appendicitis) — воспаление червеобразного отростка слепой кишки (аппендикса) разной степени выраженности. 

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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