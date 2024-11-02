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Healthday: онлайн-занятия йогой помогут снизить боль в пояснице

1:34
Здоровье

Исследование учёных из Кливлендской клиники (США), опубликованное в Healthday, показало значительное улучшение состояния у людей с хронической болью в пояснице, занимавшихся йогой онлайн. Участники экспериментальной группы продемонстрировали шестикратное снижение болевых ощущений и почти трёхкратное увеличение подвижности позвоночника.

Healthday: онлайн-занятия йогой помогут снизить боль в пояснице
Фото: freepik.com by senivpetro на Freepik, PDM

Традиционные методы лечения хронической боли в пояснице включают физиотерапию и йогу, с назначением анальгетиков в случае неэффективности. Однако, неудобство посещения студий йоги делает онлайн-занятия привлекательной альтернативой.

В исследовании приняли участие 140 человек с хронической болью в пояснице, случайным образом распределенных в две группы: группа онлайн-занятий йогой и контрольная группа (обычное наблюдение). Программа йоги была специально разработана для людей с болями в пояснице.

Результаты показали, что онлайн-занятия йогой привели к значительному улучшению функциональности спины (почти втрое) и существенному уменьшению боли (в шесть раз). Участники группы йоги также отмечали 34% снижение потребности в обезболивающих препаратах и десятикратное увеличение числа тех, кто сообщил об улучшении качества сна.

"Это исследование показывает, что программа онлайн-занятий йогой может быть безопасным и эффективным методом лечения хронической боли в пояснице", — уточнили авторы.

Уточнения

Йо́га (санскр. योग, IAST: yoga — связь, единение, сосредоточение, усилие) — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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