Врач рассказала,как отсутствие головного убора может повлиять на волосы

1:02 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Зимние погодные условия — отопление, дождь, ветер и мороз — оказывают негативное воздействие на волосы, вызывая сухость, ломкость, спутывание и даже выпадение, предупредила трихолог Татьяна Варенова, как сообщает ИА "Время Н".

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

Для защиты волос в холодное время года необходимо применять специальный уход. Эксперты рекомендуют использовать антистатики на внутренней стороне головных уборов из шерсти, чтобы предотвратить статическое электричество, а также термозащитные средства и расчёсывать волосы по направлению их роста.

Важно защищать голову от непогоды с помощью капюшона или головного убора, регулярно использовать кондиционер после мытья и питательные маски (1-2 раза в неделю) для поддержания здоровья и блеска волос.

Оптимальный уровень влажности воздуха в помещении составляет 40-60%. Соблюдение этих рекомендаций поможет сохранить здоровье волос зимой.

Уточнения

Трихоло́гия (от др.-греч. θρίξ, родительный падеж τριχός — волос; λόγος — учение) — наука о волосах и волосистой части кожи головы.

