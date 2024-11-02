Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бег или ходьба: что выбрать для похудения и здоровья
Пирог для ленивых: как приготовить вкусное блюдо всего за 40 минут
Как вырастить идеальную тую из семян: садовый лайфхак
Стерилизация и кастрация: мифы и реальность
Кудрявцеву возмутил маленький срок для осуждённого за педофилию аниматора Disney
Выбор светильников для ванной: важные аспекты, о которых стоит помнить
Математики дали оценку способностям обезьян напечатать все пьесы Шекспира
Хорошие новости для ипотечников: отменяется НДФЛ с экономии по процентам
Врикшасана поможет улучшить осанку и прокачать равновесие

Врач рассказала,как отсутствие головного убора может повлиять на волосы

1:02
Здоровье

Зимние погодные условия — отопление, дождь, ветер и мороз — оказывают негативное воздействие на волосы, вызывая сухость, ломкость, спутывание и даже выпадение, предупредила трихолог Татьяна Варенова, как сообщает ИА "Время Н".

Врач рассказала,как отсутствие головного убора может повлиять на волосы
Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

Для защиты волос в холодное время года необходимо применять специальный уход. Эксперты рекомендуют использовать антистатики на внутренней стороне головных уборов из шерсти, чтобы предотвратить статическое электричество, а также термозащитные средства и расчёсывать волосы по направлению их роста.

Важно защищать голову от непогоды с помощью капюшона или головного убора, регулярно использовать кондиционер после мытья и питательные маски (1-2 раза в неделю) для поддержания здоровья и блеска волос.

Оптимальный уровень влажности воздуха в помещении составляет 40-60%. Соблюдение этих рекомендаций поможет сохранить здоровье волос зимой.

Уточнения

Трихоло́гия (от др.-греч. θρίξ, родительный падеж τριχός — волос; λόγος — учение) — наука о волосах и волосистой части кожи головы.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Залесская-Сыч Антонина
Ведущий специалист
Обсудить
Сейчас читают
Эксперт разъяснил коварный вопрос ПДД, на котором прокалываются даже опытные водители
Авто
Эксперт разъяснил коварный вопрос ПДД, на котором прокалываются даже опытные водители Аудио 
Под какие культуры нельзя вносить золу
Садоводство, цветоводство
Под какие культуры нельзя вносить золу Аудио 
Популярное
Как зимний прогрев двигателя влияет на ресурс мотора

Зимний прогрев двигателя не продлевает его срок службы, а наоборот, может привести к вымыванию моторного масла и ухудшению работы мотора.

Почему привычка прогревать мотор зимой вредит вашему автомобилю
Прогрев двигателя зимой: сколько времени на самом деле нужно
Прогрев двигателя зимой: сколько времени на самом деле нужно
Признаки скорой поломки мотора, о которых должен знать каждый водитель
Military chronicle: Украина сдаст малые города, а большие разбомбят
У американцев могут отнять газовые плиты Игорь Буккер Мирный договор по Украине невозможен без выполнения главного условия Любовь Степушова Дрон Пиранья-13. Российский ударный беспилотник нового поколения Дмитрий Плотников
Заливать до краёв или по чуть-чуть: советы по заправке бака
У львов прайд, у собак — стая. А как называется кошачья семья?
Китай неожиданно для США ввёл санкции против важнейшего производителя боевых дронов. Пострадала Украина
Китай неожиданно для США ввёл санкции против важнейшего производителя боевых дронов. Пострадала Украина
Последние материалы
Бег или ходьба: что выбрать для похудения и здоровья
Пирог для ленивых: как приготовить вкусное блюдо всего за 40 минут
Как вырастить идеальную тую из семян: садовый лайфхак
Стерилизация и кастрация: мифы и реальность
Кудрявцеву возмутил маленький срок для осуждённого за педофилию аниматора Disney
Выбор светильников для ванной: важные аспекты, о которых стоит помнить
Математики дали оценку способностям обезьян напечатать все пьесы Шекспира
Хорошие новости для ипотечников: отменяется НДФЛ с экономии по процентам
Врикшасана поможет улучшить осанку и прокачать равновесие
Врач рассказала,как отсутствие головного убора может повлиять на волосы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.