Врач рассказала,как отсутствие головного убора может повлиять на волосы

Зимние погодные условия — отопление, дождь, ветер и мороз — оказывают негативное воздействие на волосы, вызывая сухость, ломкость, спутывание и даже выпадение, предупредила трихолог Татьяна Варенова, как сообщает ИА "Время Н".
Для защиты волос в холодное время года необходимо применять специальный уход. Эксперты рекомендуют использовать антистатики на внутренней стороне головных уборов из шерсти, чтобы предотвратить статическое электричество, а также термозащитные средства и расчёсывать волосы по направлению их роста.
Важно защищать голову от непогоды с помощью капюшона или головного убора, регулярно использовать кондиционер после мытья и питательные маски (1-2 раза в неделю) для поддержания здоровья и блеска волос.
Оптимальный уровень влажности воздуха в помещении составляет 40-60%. Соблюдение этих рекомендаций поможет сохранить здоровье волос зимой.
Трихоло́гия (от др.-греч. θρίξ, родительный падеж τριχός — волос; λόγος — учение) — наука о волосах и волосистой части кожи головы.
Зимний прогрев двигателя не продлевает его срок службы, а наоборот, может привести к вымыванию моторного масла и ухудшению работы мотора.