В JAMA перечислили самые дорогие для фармкомпаний лекарства

1:49 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Исследование Eastern Research Group, опубликованное в журнале JAMA Network Open, показало, что разработка лекарственных препаратов имеет существенно разную стоимость в зависимости от терапевтического направления. Средняя стоимость вывода на рынок новой молекулы составляет $879,3 млн, при этом разброс значителен — от $314 млн до $4,46 млрд.

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Наиболее затратной оказалась разработка обезболивающих препаратов — $1,75 млрд в среднем. За ней следуют лекарственные средства против рака ($1,2 млрд) и офтальмологические препараты ($1,09 млрд).

Разработка лекарств для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта обходится в $963,5 млн, а сердечно-сосудистых препаратов — в $890,3 млн. Замыкают десятку самых дорогостоящих направлений разработки лекарств препараты для лечения заболеваний центральной нервной системы ($794,6 млн), эндокринных нарушений ($780 млн), болезней крови ($720,4 млн), дыхательной системы ($686,4 млн) и кожи ($683,1 млн).

"За пределами "золотой десятки" оказались иммуномодуляторы ($605,8 млн), препараты для мочеполовой системы ($394,9 млн) и лекарства против инфекционных заболеваний ($378,7 млн)", — сообщили в "Без рецепта".

Уточнения

Иммуномодуляторы — разнородные биологически активные вещества, влияющие на иммунную систему либо участвующие в её функционировании.



Пищевари́тельный или желу́дочно-кише́чный тракт (ЖКТ) — система органов у человека, предназначенная для переработки и извлечения из пищи питательных веществ, всасывания их в кровь и лимфу и выделения из организма непереваренных остатков.

