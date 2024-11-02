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Гинеколог Елисеев: рожать первенца можно и после 45 лет, но раньше — лучше

1:45
Здоровье

Гинеколог из Домодедовской больницы Павел Елисеев утверждает, что возраст женщины не всегда оказывает влияние на процесс первых родов. Однако он предупреждает, что возраст беременности может повлиять на риск осложнений.

Гинеколог Елисеев: рожать первенца можно и после 45 лет, но раньше — лучше
Фото: Flickr by Mohd Fazlin Mohd Effendy Ooi, CC BY 2.0

В его интервью для интернет-издания "Подмосковье сегодня" врач отметил, что возможность для женщины рожать первенца после 40 или даже 45 лет должна рассматриваться индивидуально.

Елисеев подчеркнул важность того, чтобы не нужно ждать до полного прекращения менструации, чтобы задуматься о зачатии. Он подчеркнул, что перед принятием такого решения необходимо обратиться к врачу для проведения необходимого обследования.

Несмотря на это, гинеколог рекомендует женщинам рожать в более молодом возрасте, поскольку со временем у женщины могут появиться хронические заболевания. Елисеев выразил мнение, что чем раньше женщина становится матерью, тем меньше вероятность возникновения хронических заболеваний, поскольку организм остается более молодым.

"В целом, чем раньше женщина рожает, тем "хронический фон" будет более благоприятным — болезней меньше, организм молодой и т. д. Риск осложнений с возрастом увеличивается — риск, связанный с экстрагенитальными и гинекологическими заболеваниями", — пояснил Елисеев.

По словам гинеколога, с возрастом растет риск осложнений из-за гинекологических и экстрагенитальных заболеваний. Он добавил, что возраст увеличивает вероятность проблем с зачатием, так как овариальный резерв у женщины иссякает, особенно после 40 лет, что затрудняет зачатие.

Уточнения

Бере́менность — процесс вынашивания плода женщиной в совокупности с происходящими при этом в её организме изменениями.

Ро́ды у челове́ка — естественный физиологический процесс, завершающий беременность человека и заключающийся в появлении схваток, отхождении околоплодных вод, раскрытии шейки матки, конфигурации головки плода, продвижении плода по родовому каналу и в его выходе вместе с последом.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Третинник Людмила
Специализируется на лечении сложных форм бесплодия
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