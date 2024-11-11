Лучшие способы борьбы со стрессом в повседневной жизни

Как быстро избавиться от стресса: эффективные методы

1:54 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Стресс негативно сказывается на самочувствии и настроении, поэтому важно научиться бороться с ним эффективно. Ниже приведены способы, которые помогут снять стресс быстро и просто:

Фото: Openverse by CollegeDegrees360, CC BY-SA 2.0

Шоколад как антистресс

Всего за 5 минут стресс может уменьшиться благодаря шоколаду. Этот продукт способствует выработке серотонина и эндорфинов — гормонов, которые улучшают настроение и снижают физическую боль.

Воспоминания и свежий воздух

Закройте глаза и постарайтесь вспомнить в деталях радостное событие. Это улучшит настроение и поможет почувствовать себя лучше. Простой способ избавиться от стресса — открыть окно и подышать свежим воздухом.

Маленькие радости

Занятие каким-либо добрым делом, даже незначительным, способно поднять настроение. Музыка и чтение также помогают расслабиться и освободиться от стресса.

Ароматерапия и вода

Наполнение комнаты любимым ароматом способно быстро поднять настроение. Вода — в форме душа или посещения бассейна — также способствует расслаблению и улучшению состояния.

Уборка и планирование

Если есть немного больше времени, например 30 минут, уборка может стать отличным антистрессовым средством. Приведение в порядок ящиков или протирание пыли помогают снять эмоциональное напряжение. Предвкушение тоже способно поднять настроение: продумайте поездку на выходные, сделайте заказ в интернете или спланируйте отпуск.

Уход за растениями и готовка

Занятия с растениями не только улучшают настроение, но и позволяют делать что-то полезное. Готовка тоже помогает снять стресс: она включает в себя предвкушение и удовольствие. Приготовление пищи с друзьями или любимыми людьми усилит эффект.

Уточнения

Стресс — совокупность неспецифических адаптационных реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров.

