Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Летние и зимние шины дешевеют, а всесезонные растут в цене: обзор рынка
Самые необычные виды транспорта в мире для туристов
Секреты ухода за зоной декольте, которые помогут сохранить молодость
Незамерзающая жидкость на метаноле: почему водителям стоит избегать её
Почему у томатов желтеют листья и как с этим бороться
Мёд в доме: как сохранить его целебные свойства
Редкий гость в небе Казани: горожанам посчастливилось наблюдать метеор
Почему Свердловская область в 2024 году не входит в число регионов с доступным жильем
Муцениеце призналась, что собиралась навести смертельную порчу на Прилучного

Лучшие способы борьбы со стрессом в повседневной жизни

Как быстро избавиться от стресса: эффективные методы
1:54
Здоровье

Стресс негативно сказывается на самочувствии и настроении, поэтому важно научиться бороться с ним эффективно. Ниже приведены способы, которые помогут снять стресс быстро и просто:

Как быстро избавиться от стресса: эффективные методы
Фото: Openverse by CollegeDegrees360, CC BY-SA 2.0

Шоколад как антистресс

Всего за 5 минут стресс может уменьшиться благодаря шоколаду. Этот продукт способствует выработке серотонина и эндорфинов — гормонов, которые улучшают настроение и снижают физическую боль.

Воспоминания и свежий воздух

Закройте глаза и постарайтесь вспомнить в деталях радостное событие. Это улучшит настроение и поможет почувствовать себя лучше. Простой способ избавиться от стресса — открыть окно и подышать свежим воздухом.

Маленькие радости

Занятие каким-либо добрым делом, даже незначительным, способно поднять настроение. Музыка и чтение также помогают расслабиться и освободиться от стресса.

Ароматерапия и вода

Наполнение комнаты любимым ароматом способно быстро поднять настроение. Вода — в форме душа или посещения бассейна — также способствует расслаблению и улучшению состояния.

Уборка и планирование

Если есть немного больше времени, например 30 минут, уборка может стать отличным антистрессовым средством. Приведение в порядок ящиков или протирание пыли помогают снять эмоциональное напряжение. Предвкушение тоже способно поднять настроение: продумайте поездку на выходные, сделайте заказ в интернете или спланируйте отпуск.

Уход за растениями и готовка

Занятия с растениями не только улучшают настроение, но и позволяют делать что-то полезное. Готовка тоже помогает снять стресс: она включает в себя предвкушение и удовольствие. Приготовление пищи с друзьями или любимыми людьми усилит эффект.

Уточнения

Стресс — совокупность неспецифических адаптационных реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Зюкова Ирина
Проводит диагностику и лечение всех заболеваний нервной системы у детей с рождения, оценку данных параклинического обследования головного мозга, оценку физического и психического развития перед поступлением в детский сад и школу, определение школьной зрелости
Обсудить
Сейчас читают
Как приготовить сочный салат с крабовыми палочками за 10 минут
Еда и рецепты
Как приготовить сочный салат с крабовыми палочками за 10 минут Аудио 
Как кошки предупреждают о скрытых проблемах в доме, важные сигналы
Домашние животные
Как кошки предупреждают о скрытых проблемах в доме, важные сигналы
Как правильно посадить и ухаживать за грецким орехом в домашних условиях
Садоводство, цветоводство
Как правильно посадить и ухаживать за грецким орехом в домашних условиях Аудио 
Популярное
Пять подержанных авто, от которых стоит отказаться

Эти автомобили заставят вас чаще ездить к мастеру, чем по делам.

Пять подержанных авто, которые станут вечной обузой
Как часто нужно заводить машину во время вынужденного простоя
Как часто нужно заводить машину во время вынужденного простоя
Как узнать, что двигатель автомобиля скоро выйдет из строя
Секреты стильных причесок для зрелых женщин от стилиста
Ходьба стала новым фитнес-трендом Игорь Буккер На голодный желудок и без боеприпасов не повоюешь. Как Пётр I поставил крест на оккупации русских земель Сергей Лебедев Бомбы Grom-E1. Высокоточный управляемый Гром среди ясного неба Дмитрий Плотников
Укоренение черенков в картошке: секрет успеха для садоводов
Экономика Финляндии находится в состоянии стагнации после разрыва торговых отношений с Россией
ГАИ назвала способ избежать лишения прав при обгоне тихохода по встречке
ГАИ назвала способ избежать лишения прав при обгоне тихохода по встречке
Последние материалы
Редкий гость в небе Казани: горожанам посчастливилось наблюдать метеор
Почему Свердловская область в 2024 году не входит в число регионов с доступным жильем
Муцениеце призналась, что собиралась навести смертельную порчу на Прилучного
Джаред Лето со сцены заявил, что в Америке любят русских
На Кубе перебои с водоснабжением, сообщают туристы
Как быстро избавиться от стресса: эффективные методы
Почему кабачок — незаменимый овощ для здоровья
Две собаки в доме: важные правила, о которых стоит знать
В ЕГЭ могут ввести практическую часть по некоторым предметам
 Зарплаты в Москве в 2025 году могут вырасти на 12 процентов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.