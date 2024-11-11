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Зубная эмаль и продукты: как избежать желтизны

Продукты, которые портят белизну ваших зубов: будьте осторожны
1:13
Здоровье

Зубная эмаль легко подвержена окрашиванию и повреждениям не только из-за кофе и никотина. Существуют другие продукты и напитки, которые могут испортить белоснежную улыбку.

Продукты, которые портят белизну ваших зубов: будьте осторожны
Фото: flickr.com by Alex, CC BY 2.0

Белое вино

Хотя последствия употребления красного вина для зубов хорошо известны, белое вино также представляет опасность. Его кислотность разрушает эмаль, делая её более восприимчивой к внешним воздействиям. Стоматолог Дерек Чанг поясняет: сочетание алкоголя, сахара и кислоты смягчает зубную эмаль, что ухудшает её защитные свойства и способствует пожелтению зубов.

Томатный соус

Соусы на основе томатов способствуют пожелтению зубов из-за их высокой кислотности и интенсивной пигментации. Эти особенности разрушают защитный слой зубной эмали, что облегчает проникновение красящих пигментов внутрь.

Экзотические приправы

Чтобы сохранить белизну зубов, стоит ограничить потребление карри и приправ с куркумой. Они содержат яркие пигменты, которые могут окрашивать зубы, а особенно уязвимыми к этому воздействию являются пломбы и коронки.

Уточнения

Зубная эмаль — внешняя защитная оболочка коронковой части зубов человека.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Специалист Макарова Татьяна
Проводит все виды терапевтического лечения зубов: эстетическая реставрация, эндодонтическое лечение, отбеливание зубов, профессиональная гигиена, консервативное лечение заболеваний пародонта и слизистой полости рта, лечебные аппликации, инъекционная терапия, аппарат Vektor.
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