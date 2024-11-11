Зубная эмаль и продукты: как избежать желтизны

Зубная эмаль легко подвержена окрашиванию и повреждениям не только из-за кофе и никотина. Существуют другие продукты и напитки, которые могут испортить белоснежную улыбку.
Хотя последствия употребления красного вина для зубов хорошо известны, белое вино также представляет опасность. Его кислотность разрушает эмаль, делая её более восприимчивой к внешним воздействиям. Стоматолог Дерек Чанг поясняет: сочетание алкоголя, сахара и кислоты смягчает зубную эмаль, что ухудшает её защитные свойства и способствует пожелтению зубов.
Соусы на основе томатов способствуют пожелтению зубов из-за их высокой кислотности и интенсивной пигментации. Эти особенности разрушают защитный слой зубной эмали, что облегчает проникновение красящих пигментов внутрь.
Чтобы сохранить белизну зубов, стоит ограничить потребление карри и приправ с куркумой. Они содержат яркие пигменты, которые могут окрашивать зубы, а особенно уязвимыми к этому воздействию являются пломбы и коронки.
Зубная эмаль — внешняя защитная оболочка коронковой части зубов человека.
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