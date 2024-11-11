Как употреблять соки без вреда для здоровья

Соки: полезный напиток или калорийная ловушка

2:18 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сок остаётся одним из самых популярных напитков благодаря своей свежести и вкусовым качествам. Однако существует много заблуждений о его составе и пользе. Разберём основные мифы и факты

Фото: PIXNIO by Bicanski, CC0

Соки полезнее целых фруктов и овощей

Миф: сок способен полностью заменить фрукты и овощи.

Факт: целые фрукты и овощи содержат пищевые волокна, которые теряются при приготовлении сока. Они также не вызывают резкого скачка инсулина, что способствует более длительному ощущению сытости.

Соки в банках лучше, чем в пакетах

Миф: сок в банках полезнее, чем в пакетах.

Факт: пакетированные соки сохраняют витамины и питательные вещества благодаря минимальному контакту с воздухом, тогда как в стеклянных банках они быстрее разрушаются под воздействием света.

Соки помогают сбросить вес

Миф: сок способствует снижению веса.

Факт: соки содержат много сахара и калорий. Регулярное их употребление может привести к набору веса.

Пить сок натощак полезно

Миф: употребление сока утром натощак улучшает пищеварение.

Факт: аминокислоты в соке раздражают слизистую оболочку желудка и могут вызвать гастрит, язву и другие проблемы. Лучше пить сок после еды.

Сок полезен для всех без исключения

Миф: соки безопасны для всех.

Факт: гранатовый сок не рекомендуется при гастрите с повышенной кислотностью, панкреатите и язве. Соки из яблок, лимонов и апельсинов противопоказаны при язвенной болезни. Грейпфрутовый сок может вызвать нарушение сердечного ритма. Зелёные соки нежелательны при приёме антикоагулянтов. Также людям с диабетом, ожирением и кариесом стоит ограничить употребление соков.

Свежевыжатый сок приносит только пользу

Миф: свежевыжатый сок самый полезный.

Факт: сотя свежевыжатые соки действительно лучше большинства других вариантов, основная часть питательных веществ остаётся в кожуре фруктов, которая не попадает в напиток.

Уточнения

Некта́р - богатый сахарами сок, выделяемый медовыми железами различных растений.

