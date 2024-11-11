Как употреблять соки без вреда для здоровья

Сок остаётся одним из самых популярных напитков благодаря своей свежести и вкусовым качествам. Однако существует много заблуждений о его составе и пользе. Разберём основные мифы и факты
Миф: сок способен полностью заменить фрукты и овощи.
Факт: целые фрукты и овощи содержат пищевые волокна, которые теряются при приготовлении сока. Они также не вызывают резкого скачка инсулина, что способствует более длительному ощущению сытости.
Миф: сок в банках полезнее, чем в пакетах.
Факт: пакетированные соки сохраняют витамины и питательные вещества благодаря минимальному контакту с воздухом, тогда как в стеклянных банках они быстрее разрушаются под воздействием света.
Миф: сок способствует снижению веса.
Факт: соки содержат много сахара и калорий. Регулярное их употребление может привести к набору веса.
Миф: употребление сока утром натощак улучшает пищеварение.
Факт: аминокислоты в соке раздражают слизистую оболочку желудка и могут вызвать гастрит, язву и другие проблемы. Лучше пить сок после еды.
Миф: соки безопасны для всех.
Факт: гранатовый сок не рекомендуется при гастрите с повышенной кислотностью, панкреатите и язве. Соки из яблок, лимонов и апельсинов противопоказаны при язвенной болезни. Грейпфрутовый сок может вызвать нарушение сердечного ритма. Зелёные соки нежелательны при приёме антикоагулянтов. Также людям с диабетом, ожирением и кариесом стоит ограничить употребление соков.
Миф: свежевыжатый сок самый полезный.
Факт: сотя свежевыжатые соки действительно лучше большинства других вариантов, основная часть питательных веществ остаётся в кожуре фруктов, которая не попадает в напиток.
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