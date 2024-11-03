Почему важно ограничить сахар в сезон вирусов

0:54 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В сезон простуд и вирусов важно внимательно относиться к своему здоровью, особенно если в семье есть дети. Забота о здоровье в этот период должна начинаться с профилактики.

Фото: commons.wikimedia.org by Toby Oxborrow, CC BY-SA 2.0

Основные правила профилактики

В первую очередь, следует помнить о соблюдении гигиены, обеспечивать себе и детям полноценный сон и поддерживать физическую активность.

Здоровое питание — залог крепкого иммунитета. Рацион должен быть богат белком, который содержится в молочных продуктах, рыбе и мясе. Овощи и фрукты также должны стать неотъемлемой частью меню.

Почему стоит ограничить сахар

Сладости могут снижать иммунный ответ организма, поэтому в сезон вирусов лучше сократить их потребление. Это касается не только пирожных и вафель, но и свежевыжатых соков с высоким содержанием природных сахаров.

Уточнения

О́страя респирато́рная ви́русная инфе́кция (ОРВИ) (англ. viral respiratory infections) — общий термин для обозначения клинически и морфологически подобных острых воспалительных заболеваний дыхательных путей и лёгких, вызываемых вирусами, тропными к мерцательному эпителию дыхательных путей.

