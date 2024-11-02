Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Нужно ли чистить яблоки из магазина: правда о кожуре
Правила выбора консервов: как избежать опасности ботулизма
Всесезонные или зимние шины — что выбрать для межсезонья
Виктор Орбан сравнил экономическое состояние Евросоюза с воспалением лёгких
Звезде сериалов Анатолию Руденко вынесли приговор за хранение наркотиков в трусах
Почему так классно иметь собаку: 5 забавных фактов о четвероногих друзьях
Патагония: загадочная природа и захватывающие автопутешествие
Полезные и вредные свойства сыра: что важно знать
Новый мотор и вариатор: что нужно знать о ТО Lada Vesta NG

Почему погода сильнее влияет на самочувствие, чем магнитные бури

1:08
Здоровье

Резкие смены погоды, колебания температуры и изменения атмосферного давления могут негативно отражаться на самочувствии человека, оказывая более сильное воздействие, чем геомагнитные возмущения.

Почему погода сильнее влияет на самочувствие, чем магнитные бури
Фото: Pixexid by Unreal, CC BY 4.0

Почему так происходит?

Научных доказательств прямой зависимости состояния человека от магнитных бурь нет. Однако психологическая зависимость играет роль: люди часто начинают связывать ухудшение самочувствия с упоминаниями о магнитных бурях.

Кто в группе риска?

Люди с уже имеющимися проблемами со здоровьем, такими как гипертония или ишемическая болезнь сердца, более чувствительны к изменениям погоды.

Как уменьшить негативное влияние?

Чтобы снизить риски, стоит придерживаться ряда простых правил. Избегайте стрессов и ограничьте физические и умственные нагрузки. Полноценный сон, соблюдение водного баланса и правильное питание — основа хорошего самочувствия. Также рекомендуется отказаться от острой пищи и алкоголя, которые могут усугубить состояние.

Уточнения

Пого́да - совокупность значений метеорологических элементов и атмосферных явлений, наблюдаемых в определённый момент времени в той или иной точке пространства. м

Геомагни́тная бу́ря - возмущение геомагнитного поля длительностью от нескольких часов до нескольких суток.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Шипилова Мария
Занимается приемом пациентов и психологическими консультациями.
Обсудить
Сейчас читают
Под какие культуры нельзя вносить золу
Садоводство, цветоводство
Под какие культуры нельзя вносить золу Аудио 
Заливать до краёв или по чуть-чуть: советы по заправке бака
Авто
Заливать до краёв или по чуть-чуть: советы по заправке бака Аудио 
Заведи машину в мороз: простой метод для холодных дней
Авто
Заведи машину в мороз: простой метод для холодных дней Аудио 
Популярное
Как зимний прогрев двигателя влияет на ресурс мотора

Зимний прогрев двигателя не продлевает его срок службы, а наоборот, может привести к вымыванию моторного масла и ухудшению работы мотора.

Почему привычка прогревать мотор зимой вредит вашему автомобилю
Когда мотор сигналит о беде: как вовремя заметить поломку
Признаки скорой поломки мотора, о которых должен знать каждый водитель
Прогрев двигателя зимой: сколько времени на самом деле нужно
Military chronicle: Украина сдаст малые города, а большие разбомбят
Сводка с фронта: США определили Зеленскому дедлайн, массовые удары "Искандерами" по тылам Украины Дмитрий Плотников Санкционный контрудар Китая по Skydio стал неожиданным для США Любовь Степушова Самайн — ирландский праздник. Хэллоуин — нет Игорь Буккер
Заливать до краёв или по чуть-чуть: советы по заправке бака
ГАИ назвала 3 ситуации, когда водителя оштрафуют за зимнюю резину осенью
Брокколи и цветная капуста: готовим с пользой для здоровья
Брокколи и цветная капуста: готовим с пользой для здоровья
Последние материалы
Нужно ли чистить яблоки из магазина: правда о кожуре
Правила выбора консервов: как избежать опасности ботулизма
Всесезонные или зимние шины — что выбрать для межсезонья
Виктор Орбан сравнил экономическое состояние Евросоюза с воспалением лёгких
Звезде сериалов Анатолию Руденко вынесли приговор за хранение наркотиков в трусах
Почему так классно иметь собаку: 5 забавных фактов о четвероногих друзьях
Патагония: загадочная природа и захватывающие автопутешествие
Полезные и вредные свойства сыра: что важно знать
Новый мотор и вариатор: что нужно знать о ТО Lada Vesta NG
5 оттенков помады, которые сделают вас неотразимой этой осенью
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.