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Термальная вода: плюсы и минусы для вашей кожи

1:04
Здоровье

Уход за кожей включает не только очищение, но и увлажнение. Правильный выбор косметических средств имеет ключевое значение для поддержания здоровья кожи, поэтому желательно подходить к этому вопросу осознанно.

Термальная вода: плюсы и минусы для вашей кожи
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Термальная вода для кожи

Если вы сталкиваетесь с проблемами кожи, стоит попробовать термальную воду. По словам Анастасии Курской, это средство действительно полезно, если содержит важные минералы, такие как магний, кальций и калий. Термальная вода помогает увлажнить кожу, проникнуть в ее глубокие слои, снять зуд и покраснения, а также подготовить лицо к макияжу. После занятий спортом она также освежает и придает коже ощущение прохлады.

Осторожность при выборе

Важно тщательно выбирать термальную воду, так как некачественный продукт может вызвать сухость кожи. Особенно аккуратно следует подходить к этому средству, если у вас чувствительная или сухая кожа, поскольку возможны аллергические реакции.

Уточнения

Геотерма́льный исто́чник (от др.-греч. γαῖα, γῆ - земля и θερμός - "тёплый, горячий") — выход на поверхность подземных вод, нагретых выше +20 °C.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Залесская-Сыч Антонина
Ведущий специалист
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