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Как сладости разрушают вашу улыбку

0:57
Здоровье

Если вы хотите надолго сохранить белоснежную и здоровую улыбку, важно помнить не только о гигиене полости рта, но и о правильном питании. Некоторые продукты, особенно сладости, могут разрушительно воздействовать на зубную эмаль.

Как сладости разрушают вашу улыбку
Фото: unsplash.com by Лесли Б. Хуарес Джблсли, CC0

Вред сладких продуктов

Сладости, такие как шоколад и конфеты, а также напитки с сахаром — газировки, сладкий чай, соки и компоты — значительно способствуют развитию кариеса. Даже один глоток сладкого напитка вызывает выделение кислоты бактериями зубного налета, что в конечном итоге повреждает зубную эмаль.

Чтобы снизить вредное воздействие, стоматологи рекомендуют чистить зубы спустя полчаса после употребления таких продуктов и напитков.

Значение твердой пищи

Важно помнить и о пользе твердой пищи. Такие продукты помогают очищать зубы от налета за счет механического воздействия.

Уточнения

Зуб - костное образование, во множестве расположенное в ротовой полости большинства позвоночных (у некоторых рыб зубы есть и в глотке).

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Михайловский Алексей
Проводит планирование лечения на основе результатов комплексной медицинской диагностики и компьютерной томографии, лечение различных зубных патологий, все виды дентальной имплантации
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