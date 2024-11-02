Как сладости разрушают вашу улыбку

0:57 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Если вы хотите надолго сохранить белоснежную и здоровую улыбку, важно помнить не только о гигиене полости рта, но и о правильном питании. Некоторые продукты, особенно сладости, могут разрушительно воздействовать на зубную эмаль.

Фото: unsplash.com by Лесли Б. Хуарес Джблсли, CC0

Вред сладких продуктов

Сладости, такие как шоколад и конфеты, а также напитки с сахаром — газировки, сладкий чай, соки и компоты — значительно способствуют развитию кариеса. Даже один глоток сладкого напитка вызывает выделение кислоты бактериями зубного налета, что в конечном итоге повреждает зубную эмаль.

Чтобы снизить вредное воздействие, стоматологи рекомендуют чистить зубы спустя полчаса после употребления таких продуктов и напитков.

Значение твердой пищи

Важно помнить и о пользе твердой пищи. Такие продукты помогают очищать зубы от налета за счет механического воздействия.

Уточнения

Зуб - костное образование, во множестве расположенное в ротовой полости большинства позвоночных (у некоторых рыб зубы есть и в глотке).

