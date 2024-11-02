Как сладости разрушают вашу улыбку

Если вы хотите надолго сохранить белоснежную и здоровую улыбку, важно помнить не только о гигиене полости рта, но и о правильном питании. Некоторые продукты, особенно сладости, могут разрушительно воздействовать на зубную эмаль.
Вред сладких продуктов
Сладости, такие как шоколад и конфеты, а также напитки с сахаром — газировки, сладкий чай, соки и компоты — значительно способствуют развитию кариеса. Даже один глоток сладкого напитка вызывает выделение кислоты бактериями зубного налета, что в конечном итоге повреждает зубную эмаль.
Чтобы снизить вредное воздействие, стоматологи рекомендуют чистить зубы спустя полчаса после употребления таких продуктов и напитков.
Значение твердой пищи
Важно помнить и о пользе твердой пищи. Такие продукты помогают очищать зубы от налета за счет механического воздействия.
Зуб - костное образование, во множестве расположенное в ротовой полости большинства позвоночных (у некоторых рыб зубы есть и в глотке).
Зимний прогрев двигателя не продлевает его срок службы, а наоборот, может привести к вымыванию моторного масла и ухудшению работы мотора.