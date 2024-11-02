Почему стоит есть лук каждый день

Ежедневное употребление репчатого лука — отличное решение для поддержания здоровья. Этот привычный овощ по праву считается настоящим кладезем полезных веществ и должен обязательно присутствовать в нашем рационе.
Часто, говоря об антиоксидантах, мы представляем себе дорогие экзотические продукты. Однако мало кто знает, что лук, доступный в каждом доме, — настоящий источник антиоксидантов, способных защитить клетки организма. Поэтому стоит включить его в ежедневное меню.
В период приближения сезона простуд особенно важно поддерживать иммунную систему. Лук — простой и эффективный способ укрепить защитные силы организма.
Лук содержит витамины группы В, что способствует улучшению внешнего вида и состояния кожи.
Лук помогает нормализовать работу почек и выводит из организма излишки воды, что делает фигуру более подтянутой и стройной.
Лук ре́пчатый (лат. Állium cépa) — многолетнее травянистое растение, вид рода Лук (Allium) подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), широко распространённая овощная культура.
Зимний прогрев двигателя не продлевает его срок службы, а наоборот, может привести к вымыванию моторного масла и ухудшению работы мотора.