Почему стоит есть лук каждый день

1:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ежедневное употребление репчатого лука — отличное решение для поддержания здоровья. Этот привычный овощ по праву считается настоящим кладезем полезных веществ и должен обязательно присутствовать в нашем рационе.

Фото: commons.wikimedia.org by Theoremapiphagora, CC BY-SA 4.0

Полезные свойства лука

Антиоксиданты

Часто, говоря об антиоксидантах, мы представляем себе дорогие экзотические продукты. Однако мало кто знает, что лук, доступный в каждом доме, — настоящий источник антиоксидантов, способных защитить клетки организма. Поэтому стоит включить его в ежедневное меню.

Поддержка иммунитета

В период приближения сезона простуд особенно важно поддерживать иммунную систему. Лук — простой и эффективный способ укрепить защитные силы организма.

Красота и здоровье кожи

Лук содержит витамины группы В, что способствует улучшению внешнего вида и состояния кожи.

Контроль веса и здоровье почек

Лук помогает нормализовать работу почек и выводит из организма излишки воды, что делает фигуру более подтянутой и стройной.

Уточнения

Лук ре́пчатый (лат. Állium cépa) — многолетнее травянистое растение, вид рода Лук (Allium) подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), широко распространённая овощная культура.

