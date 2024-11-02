Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как приготовить вкуснейшие корн-доги с сыром: хрустящая корочка и нежный сыр
Почему стоит есть лук каждый день
Города в оазисах: Как бронзовый век оставил свой след на Аравийском полуострове
Непасынкующиеся помидоры: секреты раннего урожая
США вводят санкции против индийских фирм: напряжение в отношениях Индии и США усиливается
С 1 ноября 2025 года во Владивостоке введут туристический налог
Автомобили, которые только дорожают: рейтинг коллекционных раритетов
Ремонт спальни: начните процесс правильно
Питательная маска для шеи: шаг к молодости и здоровью кожи

Как поддержать иммунитет в межсезонье и не заболеть

1:20
Здоровье

В межсезонье наш организм часто оказывается под ударом ослабленного иммунитета. Но поддерживать здоровье можно, соблюдая несколько простых правил, которые подойдут каждому.

Как поддержать иммунитет в межсезонье и не заболеть
Фото: commons.wikimedia.org by Kirechko, PDM

Прежде всего, важно наладить режим сна и избегать стрессовых ситуаций. Для борьбы со стрессом отлично подойдут увлечения, которые помогут отвлечься и снять напряжение.

Постоянная физическая активность также играет значимую роль. Если нет возможности посещать спортзал, можно заменить тренировки на длительные прогулки. Ходьба — это простой способ поддерживать тело в тонусе.

Не забывайте и про водный баланс. Количество потребляемой воды следует рассчитывать индивидуально: по 30 мл жидкости на каждый килограмм массы тела.

Особое внимание стоит уделить питанию. Включите в рацион больше овощей и фруктов, а также кислые ягоды, богатые витамином С (такие как облепиха, клюква, брусника и смородина). Они станут отличным источником витаминов для поддержки иммунитета.

Наряду с этим необходимо употреблять как животный, так и растительный белок. Однако стоит ограничить потребление сладостей, газированных напитков и выпечки.

Уточнения

Облепи́ха (лат. Hippóphae) — род растений семейства Лоховые (Elaeagnaceae).

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Обсудить
Сейчас читают
Прогрев двигателя зимой: сколько времени на самом деле нужно
Авто
Прогрев двигателя зимой: сколько времени на самом деле нужно
Как правильно поливать орхидею
Садоводство, цветоводство
Как правильно поливать орхидею Аудио 
Под какие культуры нельзя вносить золу
Садоводство, цветоводство
Под какие культуры нельзя вносить золу Аудио 
Популярное
Как зимний прогрев двигателя влияет на ресурс мотора

Зимний прогрев двигателя не продлевает его срок службы, а наоборот, может привести к вымыванию моторного масла и ухудшению работы мотора.

Почему привычка прогревать мотор зимой вредит вашему автомобилю
Когда мотор сигналит о беде: как вовремя заметить поломку
Признаки скорой поломки мотора, о которых должен знать каждый водитель
Прогрев двигателя зимой: сколько времени на самом деле нужно
Military chronicle: Украина сдаст малые города, а большие разбомбят
Носитель Циркона фрегат Адмирал Горшков. Красота и мощь флагмана российского флота Дмитрий Плотников Санкционный контрудар Китая по Skydio стал неожиданным для США Любовь Степушова Самайн — ирландский праздник. Хэллоуин — нет Игорь Буккер
Брокколи и цветная капуста: готовим с пользой для здоровья
Интересные факты о домашних питомцах
Заливать до краёв или по чуть-чуть: советы по заправке бака
Заливать до краёв или по чуть-чуть: советы по заправке бака
Последние материалы
США вводят санкции против индийских фирм: напряжение в отношениях Индии и США усиливается
С 1 ноября 2025 года во Владивостоке введут туристический налог
Автомобили, которые только дорожают: рейтинг коллекционных раритетов
Баклажаны в кисло-сладком соусе: пикантная закуска с китайским колоритом
Питательная маска для шеи: шаг к молодости и здоровью кожи
Ремонт спальни: начните процесс правильно
Какие музыкальные жанры предпочитают автомобилисты
Топ-5 коллабораций спортивных и люксовых брендов
Как сохранить яичные белки на месяцы и что из них приготовить
Как поддержать иммунитет в межсезонье и не заболеть
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.