Как поддержать иммунитет в межсезонье и не заболеть

1:20 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В межсезонье наш организм часто оказывается под ударом ослабленного иммунитета. Но поддерживать здоровье можно, соблюдая несколько простых правил, которые подойдут каждому.

Фото: commons.wikimedia.org by Kirechko, PDM

Прежде всего, важно наладить режим сна и избегать стрессовых ситуаций. Для борьбы со стрессом отлично подойдут увлечения, которые помогут отвлечься и снять напряжение.

Постоянная физическая активность также играет значимую роль. Если нет возможности посещать спортзал, можно заменить тренировки на длительные прогулки. Ходьба — это простой способ поддерживать тело в тонусе.

Не забывайте и про водный баланс. Количество потребляемой воды следует рассчитывать индивидуально: по 30 мл жидкости на каждый килограмм массы тела.

Особое внимание стоит уделить питанию. Включите в рацион больше овощей и фруктов, а также кислые ягоды, богатые витамином С (такие как облепиха, клюква, брусника и смородина). Они станут отличным источником витаминов для поддержки иммунитета.

Наряду с этим необходимо употреблять как животный, так и растительный белок. Однако стоит ограничить потребление сладостей, газированных напитков и выпечки.

Уточнения

Облепи́ха (лат. Hippóphae) — род растений семейства Лоховые (Elaeagnaceae).

