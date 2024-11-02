Почему завтрак с белками и жирами — лучший выбор для утреннего рациона

0:59 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Для завтрака лучше выбирать продукты, насыщенные белками и жирами. Такой завтрак не только надолго сохраняет чувство сытости, но и поддерживает здоровье кишечника.

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В рационе обязательно должны быть копченая рыба, авокадо и яйца, а также овощи. Они обеспечивают организм необходимыми питательными веществами и помогают избежать резких скачков уровня сахара в крови.

А вот углеводные завтраки могут привести к быстрому появлению чувства голода и усталости. Сладости и напитки с высоким содержанием сахара, такие как апельсиновый сок, лучше исключить из утреннего рациона. Хлопья и выпечка тоже могут оказать негативное влияние, вызывая сбои в работе кишечника.

Однако иногда можно позволить себе сладкое, но в небольших количествах. Полностью отказываться от углеводов не стоит, главное — контролировать размер порций и избегать излишков.

Уточнения

Углево́ды (глици́ды) — органические вещества, содержащие карбонильную группу и несколько гидроксильных групп.

