Почему завтрак с белками и жирами — лучший выбор для утреннего рациона

Для завтрака лучше выбирать продукты, насыщенные белками и жирами. Такой завтрак не только надолго сохраняет чувство сытости, но и поддерживает здоровье кишечника.
В рационе обязательно должны быть копченая рыба, авокадо и яйца, а также овощи. Они обеспечивают организм необходимыми питательными веществами и помогают избежать резких скачков уровня сахара в крови.
А вот углеводные завтраки могут привести к быстрому появлению чувства голода и усталости. Сладости и напитки с высоким содержанием сахара, такие как апельсиновый сок, лучше исключить из утреннего рациона. Хлопья и выпечка тоже могут оказать негативное влияние, вызывая сбои в работе кишечника.
Однако иногда можно позволить себе сладкое, но в небольших количествах. Полностью отказываться от углеводов не стоит, главное — контролировать размер порций и избегать излишков.
Углево́ды (глици́ды) — органические вещества, содержащие карбонильную группу и несколько гидроксильных групп.
Зимний прогрев двигателя не продлевает его срок службы, а наоборот, может привести к вымыванию моторного масла и ухудшению работы мотора.