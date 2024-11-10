Почему смешивание фарша улучшает вкус и пользу блюд

Фарш на новый лад: лучшие сочетания мясных ингредиентов

1:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Смешивание разных видов мяса в фарш позволяет не только улучшить вкус блюда, но и обогатить его полезными веществами. Эндокринолог М. Калошина рассказала, как компоненты фарша дополняют друг друга.

Фарш из курицы или индейки идеально подходит для диетического питания, однако блюда из него могут быть суховатыми. Добавление свинины помогает улучшить вкус и сохранить количество белка.

Фарш из свинины и говядины содержит примерно равное количество белков, жиров и углеводов. При этом говядина обладает гемовым железом, которого нет в птице, что делает её отличным выбором для людей с анемией. Для разнообразия вкуса в фарш из говядины можно добавить куриный или индюшачий фарш.

Кроме того, смешивание различных видов мяса делает блюдо более полезным. Куриный фарш богат витамином В5, фосфором и калием, а свиной — витаминами В1, В2 и селеном. Говяжий фарш содержит витамины В12 и РР, что делает его ценным дополнением к рациону.

Уточнения

Фарш - измельчённое сырое мясо, полуфабрикат для изготовления различных блюд, например телячьего паштета, готовящегося из фарша.

