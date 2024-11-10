Учёные из КНР оживили мозг свиньи через час после остановки кровообращения

Китайские учёные оживили мозг свиньи через час после смерти

0:52 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Китайские учёные достигли значимого прорыва в нейронауках, восстановив функции мозга свиньи спустя час после смерти. Исследование показало, что после проведения реанимационных мероприятий мозг продолжал работать ещё несколько часов.

Фото: DVIDS by Staff Sgt. Michael Ellis, PDM

Особенно важным оказался вывод о том, что у животных с ишемией печени наблюдались значительные повреждения мозга, что подчеркнуло роль здоровья печени для нормального функционирования мозга. В случае животных со здоровой печенью эксперты смогли оживить мозг на 6 часов спустя 50 минут после остановки кровообращения.

Исследователи надеются, что их работа послужит основой для усовершенствования методов реанимации мозга человека и разработки новых подходов в медицине.

Уточнения

Кита́й - страна Восточной Азии. Китай относится к наиболее древним цивилизациям, которая вобрала в себя большое число государств и культур.



