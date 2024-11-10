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Учёные из КНР оживили мозг свиньи через час после остановки кровообращения

Китайские учёные оживили мозг свиньи через час после смерти
0:52
Здоровье

Китайские учёные достигли значимого прорыва в нейронауках, восстановив функции мозга свиньи спустя час после смерти. Исследование показало, что после проведения реанимационных мероприятий мозг продолжал работать ещё несколько часов.

Китайские учёные оживили мозг свиньи через час после смерти
Фото: DVIDS by Staff Sgt. Michael Ellis, PDM

Особенно важным оказался вывод о том, что у животных с ишемией печени наблюдались значительные повреждения мозга, что подчеркнуло роль здоровья печени для нормального функционирования мозга. В случае животных со здоровой печенью эксперты смогли оживить мозг на 6 часов спустя 50 минут после остановки кровообращения.

Исследователи надеются, что их работа послужит основой для усовершенствования методов реанимации мозга человека и разработки новых подходов в медицине.

Уточнения

Кита́й - страна Восточной Азии. Китай относится к наиболее древним цивилизациям, которая вобрала в себя большое число государств и культур.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Генералов Роман
Специалист по вертеброневрологии, владеет методами мануальной и рефлексотерапии
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