Дубайский шоколад: опасность для аллергиков и людей с лишним весом

Диетолог предупредила об опасности популярного дубайского шоколада

Дубайский шоколад, который стал популярным благодаря социальным сетям, несёт в себе потенциальные риски для здоровья. Диетолог А. Белоусова рассказала, что 200-граммовая плитка этого десерта содержит более 1000 ккал. Врач отметила, что даже небольшие порции могут быть опасны, особенно для людей с аллергией и проблемами желчного пузыря — им рекомендуется воздержаться от употребления этого лакомства.

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Эндокринолог В. Савенко также призвала диабетиков и тех, кто борется с лишним весом, избегать этого продукта. Из-за высокого содержания жиров и сахара в организме могут образовываться продукты гликирования, повреждающие клетки. Это ведёт к рискам набора лишнего веса и появления заболеваний сердечно-сосудистой системы, диабета II типа, атеросклероза и других проблем со здоровьем.