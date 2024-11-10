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Какие напитки могут заменить кофе: топ-5 вариантов

Вкусные альтернативы кофе: от цикория до кэроба
1:36
Здоровье

Если по каким-то причинам кофе вам противопоказан или вы хотите уменьшить его потребление, есть несколько напитков, которые могут стать достойной альтернативой. Они обладают схожими вкусовыми качествами и даже имеют полезные свойства.

Вкусные альтернативы кофе: от цикория до кэроба
Фото: commons.wikimedia.org by Julius Schorzman, CC BY-SA 2.0
  1. Цикорий
    Этот напиток не содержит кофеина и поэтому особенно популярен среди тех, кто избегает стимуляторов. Кроме того, цикорий богат инулином — пребиотиком, который улучшает работу желудочно-кишечного тракта.

  2. Одуванчиковый кофе
    Готовится из обжаренных корешков одуванчика и напоминает цикорий по вкусу. С добавлением сахара, мёда или сливок можно получить напиток, который не уступает по вкусу капучино или латте.

  3. Декаф
    Декафеинизированный кофе практически не отличается от обычного кофе по вкусу. В процессе его приготовления зелёные кофейные зерна замачивают в воде и обрабатывают горячим паром, удаляя кофеин.

  4. Ячменный кофе
    Для этого напитка ячмень обжаривают до тёмного оттенка, измельчают и заваривают, как обычный кофе. Ячменный кофе можно разнообразить добавлением сахара, сливок, корицы или сиропов.

  5. Кэроб
    Порошок из плодов рожкового дерева может заменить как кофе, так и какао. Он обладает сладковатым вкусом с шоколадными нотками и содержит антиоксиданты, витамины А, В и D, железо и клетчатку. Кэроб низкокалориен и полезен для здоровья.

Уточнения

Ко́фе — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Варнель Ольга
Владеет современными технологиями вмешательства на околоносовых структурах носа, выполняет такие операции, как FESS-хирургия, операции на носовой перегородке, удаление полипов, паппилом, доброкачественных образований в полости носа, глотке, лечение храпа (новейшая технология лечения храпа с применением Pillar имплантации) и т.д.
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