Какие напитки могут заменить кофе: топ-5 вариантов

Если по каким-то причинам кофе вам противопоказан или вы хотите уменьшить его потребление, есть несколько напитков, которые могут стать достойной альтернативой. Они обладают схожими вкусовыми качествами и даже имеют полезные свойства.
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Цикорий Этот напиток не содержит кофеина и поэтому особенно популярен среди тех, кто избегает стимуляторов. Кроме того, цикорий богат инулином — пребиотиком, который улучшает работу желудочно-кишечного тракта.
Одуванчиковый кофе Готовится из обжаренных корешков одуванчика и напоминает цикорий по вкусу. С добавлением сахара, мёда или сливок можно получить напиток, который не уступает по вкусу капучино или латте.
Декаф Декафеинизированный кофе практически не отличается от обычного кофе по вкусу. В процессе его приготовления зелёные кофейные зерна замачивают в воде и обрабатывают горячим паром, удаляя кофеин.
Ячменный кофе Для этого напитка ячмень обжаривают до тёмного оттенка, измельчают и заваривают, как обычный кофе. Ячменный кофе можно разнообразить добавлением сахара, сливок, корицы или сиропов.
Кэроб Порошок из плодов рожкового дерева может заменить как кофе, так и какао. Он обладает сладковатым вкусом с шоколадными нотками и содержит антиоксиданты, витамины А, В и D, железо и клетчатку. Кэроб низкокалориен и полезен для здоровья.
Уточнения
Ко́фе — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.
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