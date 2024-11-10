Какие напитки могут заменить кофе: топ-5 вариантов

Вкусные альтернативы кофе: от цикория до кэроба

1:36 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Если по каким-то причинам кофе вам противопоказан или вы хотите уменьшить его потребление, есть несколько напитков, которые могут стать достойной альтернативой. Они обладают схожими вкусовыми качествами и даже имеют полезные свойства.

Фото: commons.wikimedia.org by Julius Schorzman, CC BY-SA 2.0

Цикорий

Этот напиток не содержит кофеина и поэтому особенно популярен среди тех, кто избегает стимуляторов. Кроме того, цикорий богат инулином — пребиотиком, который улучшает работу желудочно-кишечного тракта. Одуванчиковый кофе

Готовится из обжаренных корешков одуванчика и напоминает цикорий по вкусу. С добавлением сахара, мёда или сливок можно получить напиток, который не уступает по вкусу капучино или латте. Декаф

Декафеинизированный кофе практически не отличается от обычного кофе по вкусу. В процессе его приготовления зелёные кофейные зерна замачивают в воде и обрабатывают горячим паром, удаляя кофеин. Ячменный кофе

Для этого напитка ячмень обжаривают до тёмного оттенка, измельчают и заваривают, как обычный кофе. Ячменный кофе можно разнообразить добавлением сахара, сливок, корицы или сиропов. Кэроб

Порошок из плодов рожкового дерева может заменить как кофе, так и какао. Он обладает сладковатым вкусом с шоколадными нотками и содержит антиоксиданты, витамины А, В и D, железо и клетчатку. Кэроб низкокалориен и полезен для здоровья.

Уточнения

Ко́фе — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

