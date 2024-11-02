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Бег или ходьба: что выбрать для похудения и здоровья

2:23
Здоровье

С каждым годом бег привлекает всё больше поклонников здорового образа жизни. Этот вид активности доступен практически каждому и помогает укрепить здоровье, а также избавиться от лишнего веса. Но что эффективнее — бег или ходьба, и какой вид физической активности полезнее?

Бег или ходьба: что выбрать для похудения и здоровья
Фото: freepik.com is licensed under Public domain

Эксперт Джеймс Барр в интервью изданию The Sun отметил, что пробежки позволяют сжигать примерно в два раза больше калорий за минуту по сравнению с ходьбой. Однако ходьба может быть более эффективной и подходящей для здоровья в ряде случаев.

Польза ходьбы

Поддержка сердца и легких. Регулярная ходьба укрепляет сердечно-сосудистую и дыхательную системы, улучшая их работу.

Снижение веса. Прогулки — эффективный способ контролировать вес.

Снижение артериального давления. Ходьба помогает поддерживать давление на нормальном уровне.

Укрепление мышц и выносливости. Ходьба развивает мышцы и повышает общую выносливость.

Кроме того, прогулки на свежем воздухе позволяют организму получить дозу солнечного света и витамина D, что укрепляет здоровье костей и иммунитет.

Научные данные о пользе ходьбы

Исследования показывают, что ходьба по полчаса пять раз в неделю может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний на 19%. Короткие прогулки, всего 15 минут после еды, нормализуют уровень сахара в крови. Также ходьба улучшает кровообращение, что положительно сказывается на здоровье мозга.

Ходьба и борьба со стрессом

Прогулки способствуют выработке эндорфинов, что помогает снять стресс и улучшить настроение. Этот доступный вид физической активности полезен не только для тела, но и для психологического комфорта.

Ходьба для похудения

Тем, кто хочет сжигать калории, стоит учитывать скорость: проходя 1,6 км за 12 минут, можно сжечь до 8,3 калорий в минуту, а если идти спокойнее — за 20 минут, получится сжигать около 5 калорий в минуту. Конечно, результаты могут варьироваться в зависимости от возраста, телосложения и физической формы.

Уточнения

Спорти́вная ходьба́ — олимпийская легкоатлетическая дисциплина, в которой, в отличие от беговых видов, должен быть постоянный контакт ноги с землёй.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Шипилова Мария
Занимается приемом пациентов и психологическими консультациями.
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