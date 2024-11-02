Секреты гипотоников: продукты, которые помогут поднять давление

1:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Наше здоровье во многом зависит от того, что мы едим. Поэтому, правильно подобрав продукты, можно даже регулировать такие показатели, как артериальное давление. В частности, некоторые продукты могут помочь людям, страдающим гипотонией, временно повысить давление и облегчить состояние.

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Продукты, которые помогут при пониженном давлении

Кофе

Кофе — популярный способ повысить давление. Одна чашка крепкого кофе может дать временный эффект, особенно если человек не привык к частому употреблению кофеина. Однако злоупотребление этим напитком может привести к побочным эффектам, таким как учащенное сердцебиение или аритмия, поэтому стоит соблюдать умеренность.

Солёные закуски

Солёные продукты, например, крекеры, чипсы, орешки, солёные огурцы, оливки или соевый соус, временно могут повысить давление. Однако стоит помнить, что ВОЗ рекомендует употреблять не более 5 граммов соли в день, что соответствует одной чайной ложке, так как избыток соли вреден для здоровья.

Тёмный шоколад

Если давление резко упало, несколько кусочков тёмного, горького шоколада могут помочь благодаря содержанию сахара и кофеина. Но нет необходимости съедать целую плитку — несколько долек будет вполне достаточно.

Стакан воды

Иногда снижение давления связано с обезвоживанием. В таких случаях несколько стаканов воды могут помочь восстановить нормальное давление, облегчая симптомы гипотонии.

Используя эти простые средства, можно улучшить самочувствие при пониженном давлении, но важно помнить о мере и не злоупотреблять ни одним из этих продуктов.

Уточнения

Артериальная гипотензи́я (др.-греч. ὑπό "под, внизу" + τόνος "натяжение; тон") — снижение артериального давления более чем на 20 % от исходного/обычных значений или в абсолютных цифрах — ниже 100 мм рт. ст. систолического давления или 60 мм рт. ст. среднего артериального давления.

