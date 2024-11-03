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Психолог Хорс объяснил, почему людям нравятся фильмы ужасов

2:12
Здоровье

Фильмы, которые вызывают у зрителей чувство страха, могут вызвать самые разные эмоции: от восторга до ужаса, от которого кровь стынет в жилах. Однако многие люди продолжают смотреть такие фильмы, не желая отказывать себе в этом удовольствии.

Психолог Хорс объяснил, почему людям нравятся фильмы ужасов
Фото: commons.wikimedia.org by Kotivalo, CC BY-SA 4.0

Почему люди продолжают наслаждаться ужасами, зная, что их ждут пугающие и даже неприятные сцены? Что заставляет нас вызывать у себя выброс адреналина в безопасных условиях дома?

Клинический психолог, кандидат психологических наук и писатель Михаил Хорс в разговоре с Ньюсинфо объяснил природу человеческой любви к ужасам.

Михаил Хорс считает, что в современном мире не хватает естественных источников страха.

"В современном мире не хватает натуральных естественных источников страха, жизнь безопасная по сравнению с временем 100 лет назад, поэтому люди добирают себе, чтобы была какая-то база, чтобы было полезно, что вот это страшно, а вот это жизнь хорошая, с чем сравнить. А когда не с чем сравнивать, то и радости жизни трудно нащупать", — сказал Михаил Хорс.

Психолог объяснил, что адреналиновый выброс вызывает страх. Страх сам по себе не плох — это инструмент, данный природой для более безопасного существования. Если страх становится хроническим, то нервная система устаёт от него, и может возникнуть кортизоловый стресс.

Михаил Хорс не считает, что фильмы ужасов помогают нам справляться с личными страхами и тревогами. Он полагает, что фильмы ужасов могут временно отвлечь от страхов, но если не решать проблемы, вызывающие тревогу, то это лишь бегство, которое не помогает справиться с проблемами.

Эксперт уверен, что причина страха не в обстоятельствах жизни, а в нашем мнении об этих обстоятельствах. По его словам, если человек боится змей, но не меняет своего отношения к ним, то страх останется. Некоторые специалисты советуют "идти туда, где змеи", чтобы преодолеть страх перед ними, однако это так не работает, заключил психолог.

Уточнения

Фильм у́жасов (разг. «ужа́стик», «хо́ррор»; англ. horror film, horror movie) — тематически обширный и разнообразный круг фильмов, цель которых — вызвать у зрителей чувство страха, тревоги и неопределённости, создать напряжённую атмосферу ужаса или мучительного ожидания чего-либо ужасного.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Шипилова Мария
Занимается приемом пациентов и психологическими консультациями.
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