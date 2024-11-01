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Зачем нужны группы здоровья и как они помогают оставаться в форме

2:10
Здоровье

Термин "группы здоровья" существует давно, но его значение не всегда ясно. Как правило, деление на группы помогает оценить физические возможности человека и определить нагрузку при занятиях спортом и физкультурой. Врач-терапевт Ирина Голубкова из "Мединцентр" при МИД России рассказала изданию aif. ru о том, какие группы здоровья существуют и для чего они нужны.

Зачем нужны группы здоровья и как они помогают оставаться в форме
Фото: ru.freepik.com is licensed under ru.freepik.com by freepik

Основные группы здоровья

Взрослые разделяются на три основные группы:

Первая группа — это люди без каких-либо заболеваний. У них нет патологий, и они могут заниматься спортом без ограничений. Лабораторные показатели у них в норме.

Вторая группа — люди с небольшими ограничениями для физической активности. У них могут быть лёгкие хронические заболевания или возрастные изменения, например, предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям. Люди этой группы должны регулярно проходить медицинские обследования.

Третья группа — люди с серьезными ограничениями активности из-за тяжелых хронических болезней, часто возникающих после 40 лет и связанных со старением.

Группы здоровья у детей

У детей градация состоит из пяти групп:

Первая группа — здоровые дети с крепким иммунитетом, хорошо развитые физически.

Вторая группа — дети без хронических заболеваний, но со сниженным иммунитетом.

Третья группа — дети с хроническими заболеваниями, которые не сильно ограничивают их обычную жизнь.

Четвертая группа — дети, нуждающиеся в регулярном лечении и реабилитации из-за физических проблем.

Пятая группа — дети-инвалиды или дети со значительно ограниченными возможностями развития.

Как поддерживать и улучшать здоровье

Группа здоровья не является статичной и может меняться со временем, нередко с ухудшением состояния. Определение своей физической активности и плана занятий лучше обсудить с врачом, который поможет составить рекомендации по поддержанию и укреплению здоровья.

Уточнения

Здоро́вье у человека — состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Гофман Маргарита
Специализируется на вопросах висцеральной терапии, остеопатии, мягких мануальных техник (миофасциальный релиз, постизометрическая релаксация, тракционные и мобилизационные техники с элементами массажа)
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