Зачем нужны группы здоровья и как они помогают оставаться в форме

2:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Термин "группы здоровья" существует давно, но его значение не всегда ясно. Как правило, деление на группы помогает оценить физические возможности человека и определить нагрузку при занятиях спортом и физкультурой. Врач-терапевт Ирина Голубкова из "Мединцентр" при МИД России рассказала изданию aif. ru о том, какие группы здоровья существуют и для чего они нужны.

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Основные группы здоровья

Взрослые разделяются на три основные группы:

Первая группа — это люди без каких-либо заболеваний. У них нет патологий, и они могут заниматься спортом без ограничений. Лабораторные показатели у них в норме.

Вторая группа — люди с небольшими ограничениями для физической активности. У них могут быть лёгкие хронические заболевания или возрастные изменения, например, предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям. Люди этой группы должны регулярно проходить медицинские обследования.

Третья группа — люди с серьезными ограничениями активности из-за тяжелых хронических болезней, часто возникающих после 40 лет и связанных со старением.

Группы здоровья у детей

У детей градация состоит из пяти групп:

Первая группа — здоровые дети с крепким иммунитетом, хорошо развитые физически.

Вторая группа — дети без хронических заболеваний, но со сниженным иммунитетом.

Третья группа — дети с хроническими заболеваниями, которые не сильно ограничивают их обычную жизнь.

Четвертая группа — дети, нуждающиеся в регулярном лечении и реабилитации из-за физических проблем.

Пятая группа — дети-инвалиды или дети со значительно ограниченными возможностями развития.

Как поддерживать и улучшать здоровье

Группа здоровья не является статичной и может меняться со временем, нередко с ухудшением состояния. Определение своей физической активности и плана занятий лучше обсудить с врачом, который поможет составить рекомендации по поддержанию и укреплению здоровья.

Уточнения

Здоро́вье у человека — состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов.

