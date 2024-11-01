Зачем нужны группы здоровья и как они помогают оставаться в форме

Термин "группы здоровья" существует давно, но его значение не всегда ясно. Как правило, деление на группы помогает оценить физические возможности человека и определить нагрузку при занятиях спортом и физкультурой. Врач-терапевт Ирина Голубкова из "Мединцентр" при МИД России рассказала изданию aif. ru о том, какие группы здоровья существуют и для чего они нужны.
Взрослые разделяются на три основные группы:
Первая группа — это люди без каких-либо заболеваний. У них нет патологий, и они могут заниматься спортом без ограничений. Лабораторные показатели у них в норме.
Вторая группа — люди с небольшими ограничениями для физической активности. У них могут быть лёгкие хронические заболевания или возрастные изменения, например, предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям. Люди этой группы должны регулярно проходить медицинские обследования.
Третья группа — люди с серьезными ограничениями активности из-за тяжелых хронических болезней, часто возникающих после 40 лет и связанных со старением.
У детей градация состоит из пяти групп:
Первая группа — здоровые дети с крепким иммунитетом, хорошо развитые физически.
Вторая группа — дети без хронических заболеваний, но со сниженным иммунитетом.
Третья группа — дети с хроническими заболеваниями, которые не сильно ограничивают их обычную жизнь.
Четвертая группа — дети, нуждающиеся в регулярном лечении и реабилитации из-за физических проблем.
Пятая группа — дети-инвалиды или дети со значительно ограниченными возможностями развития.
Группа здоровья не является статичной и может меняться со временем, нередко с ухудшением состояния. Определение своей физической активности и плана занятий лучше обсудить с врачом, который поможет составить рекомендации по поддержанию и укреплению здоровья.
Здоро́вье у человека — состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов.
Зимний прогрев двигателя не продлевает его срок службы, а наоборот, может привести к вымыванию моторного масла и ухудшению работы мотора.