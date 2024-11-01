Щитовидная железа: почему важно поддерживать её здоровье и как это сделать

Щитовидная железа играет ведущую роль в большинстве обменных процессов организма. Любые нарушения в её работе могут вызвать серьезные последствия для здоровья. Как избежать проблем с щитовидной железой, рассказывает врач-эндокринолог Наталья Павлович.
Щитовидная железа — железа внутренней секреции, которая расположена на передней части шеи и напоминает по форме щит или бабочку. Она вырабатывает важнейшие йодированные гормоны — тироксин и трийодтиронин, которые регулируют метаболизм, поддерживают нормальную температуру тела, влияют на работу сердца, сосудов и репродуктивной системы. Также щитовидная железа выделяет кальцитонин, который помогает поддерживать баланс кальция и фосфора, укрепляя кости.
Основные причины заболеваний щитовидной железы разнообразны:
Если вы заметили у себя следующие симптомы, стоит обратиться к эндокринологу:
Для определения функциональности щитовидной железы врач может назначить анализы уровня гормонов (ТТГ, Т3 и Т4), проверку антител (например, к тиреопероксидазе) для выявления аутоиммунных процессов, а также УЗИ для оценки состояния железы и возможных узловых образований.
Существует мнение, что особая диета может помочь при заболеваниях щитовидной железы. Однако доказательной базы у таких рекомендаций нет.
Главное — сбалансированное питание: включение продуктов с йодом (морепродукты, молочные продукты, йодированная соль), достаточное количество витаминов и минералов (витамины группы В, цинк, селен), клетчатки, умеренное потребление мяса и сахара. Перед изменением рациона проконсультируйтесь с врачом или диетологом.
Для здоровья щитовидной железы следуйте простым правилам: придерживайтесь сбалансированного питания, занимайтесь умеренными физическими нагрузками, достаточно отдыхайте и избегайте стресса. Проходите регулярные обследования у эндокринолога и не назначайте себе препараты без консультации с врачом.
Эндокри́нная систе́ма — система регуляции деятельности внутренних органов посредством гормонов, выделяемых эндокринными клетками непосредственно в кровь либо диффундирующих через межклеточное пространство в соседние клетки.
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