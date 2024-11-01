Щитовидная железа: почему важно поддерживать её здоровье и как это сделать

3:12 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Щитовидная железа играет ведущую роль в большинстве обменных процессов организма. Любые нарушения в её работе могут вызвать серьезные последствия для здоровья. Как избежать проблем с щитовидной железой, рассказывает врач-эндокринолог Наталья Павлович.

Фото: Freepik by stefamerpik, PDM

Как работает щитовидная желез

Щитовидная железа — железа внутренней секреции, которая расположена на передней части шеи и напоминает по форме щит или бабочку. Она вырабатывает важнейшие йодированные гормоны — тироксин и трийодтиронин, которые регулируют метаболизм, поддерживают нормальную температуру тела, влияют на работу сердца, сосудов и репродуктивной системы. Также щитовидная железа выделяет кальцитонин, который помогает поддерживать баланс кальция и фосфора, укрепляя кости.

Почему возникают сбои в работе щитовидной железы

Основные причины заболеваний щитовидной железы разнообразны:

Генетическая предрасположенность.

Аутоиммунные заболевания, такие как хронический тиреоидит или Базедова болезнь.

Нарушения гормонального синтеза из-за внешних факторов или сопутствующих болезней.

Нехватка или избыток йода, который необходим для выработки гормонов щитовидной железы.

Вредное воздействие окружающей среды, стрессы.

Симптомы, которые указывают на проблемы с щитовидной железой

Если вы заметили у себя следующие симптомы, стоит обратиться к эндокринологу:

Постоянная усталость и слабость.

Резкие изменения веса.

Сухость кожи, ломкость ногтей, выпадение волос.

Нарушение памяти.

Судороги, мышечные боли.

Проблемы с пищеварением и зрением.

Ощущение комка в горле.

Диагностика заболеваний щитовидной железы

Для определения функциональности щитовидной железы врач может назначить анализы уровня гормонов (ТТГ, Т3 и Т4), проверку антител (например, к тиреопероксидазе) для выявления аутоиммунных процессов, а также УЗИ для оценки состояния железы и возможных узловых образований.

Правильное питание и профилактика

Существует мнение, что особая диета может помочь при заболеваниях щитовидной железы. Однако доказательной базы у таких рекомендаций нет.

Главное — сбалансированное питание: включение продуктов с йодом (морепродукты, молочные продукты, йодированная соль), достаточное количество витаминов и минералов (витамины группы В, цинк, селен), клетчатки, умеренное потребление мяса и сахара. Перед изменением рациона проконсультируйтесь с врачом или диетологом.

Поддержка здоровья щитовидной железы

Для здоровья щитовидной железы следуйте простым правилам: придерживайтесь сбалансированного питания, занимайтесь умеренными физическими нагрузками, достаточно отдыхайте и избегайте стресса. Проходите регулярные обследования у эндокринолога и не назначайте себе препараты без консультации с врачом.

Уточнения

Эндокри́нная систе́ма — система регуляции деятельности внутренних органов посредством гормонов, выделяемых эндокринными клетками непосредственно в кровь либо диффундирующих через межклеточное пространство в соседние клетки.

