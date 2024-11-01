Тюменская студентка рассказала, как ей пришлось бороться с туберкулёзом

Мария с детства мечтала стать врачом и помогать людям. На последнем курсе медицинского университета она готовилась стать детским врачом-педиатром. Но судьба распорядилась иначе.
Всё началось с того, что Мария стала стремительно терять вес, испытывать постоянную сонливость, потливость по ночам и кашель. Она списывала это на усталость и простуду. Но 19 июня 2020 года ей поставили диагноз "инфильтративный туберкулёз левого лёгкого в стадии распада".
Мария была в шоке, у неё началась истерика. Лечение заняло около двух лет, ей приходилось каждый день делать уколы и принимать таблетки.
Туберкулёз повлиял не только на здоровье, но и на карьеру Марии. Она больше не могла работать педиатром, пишет tmn.aif.ru.
Первые месяцы лечения были сложными, многие относились к ней с недоверием и отчуждением. Она слышала слова "ты опасна" от окружающих, и очень тяжело их воспринимала.
Недавно Мария и её возлюбленный обручились. Мужчина поддерживал её на протяжении всего лечения. Мария не боится говорить о своём диагнозе и считает, что "болеть туберкулёзом не стыдно".
Туберкулёз (от лат. tuberculum — бугорок) — широко распространённое в мире инфекционное заболевание человека и животных, вызываемое различными видами микобактерий из группы Mycobacterium tuberculosis complex (M. tuberculosis и другими близкородственными видами), или иначе палочками Коха, способные жить внутри клеток.
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