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Тюменская студентка рассказала, как ей пришлось бороться с туберкулёзом

1:19
Здоровье

Мария с детства мечтала стать врачом и помогать людям. На последнем курсе медицинского университета она готовилась стать детским врачом-педиатром. Но судьба распорядилась иначе.

Тюменская студентка рассказала, как ей пришлось бороться с туберкулёзом
Фото: fotoart.org.ua by Вся Правда, CC BY-SA 3.0

Всё началось с того, что Мария стала стремительно терять вес, испытывать постоянную сонливость, потливость по ночам и кашель. Она списывала это на усталость и простуду. Но 19 июня 2020 года ей поставили диагноз "инфильтративный туберкулёз левого лёгкого в стадии распада".

Мария была в шоке, у неё началась истерика. Лечение заняло около двух лет, ей приходилось каждый день делать уколы и принимать таблетки.

Туберкулёз повлиял не только на здоровье, но и на карьеру Марии. Она больше не могла работать педиатром, пишет tmn.aif.ru.

Первые месяцы лечения были сложными, многие относились к ней с недоверием и отчуждением. Она слышала слова "ты опасна" от окружающих, и очень тяжело их воспринимала.

Недавно Мария и её возлюбленный обручились. Мужчина поддерживал её на протяжении всего лечения. Мария не боится говорить о своём диагнозе и считает, что "болеть туберкулёзом не стыдно".

Уточнения

Туберкулёз (от лат. tuberculum — бугорок) — широко распространённое в мире инфекционное заболевание человека и животных, вызываемое различными видами микобактерий из группы Mycobacterium tuberculosis complex (M. tuberculosis и другими близкородственными видами), или иначе палочками Коха, способные жить внутри клеток.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Тюкалова Наталья
Проводит амбулаторную медицинскую помощь пациентам терапевтического и гематологического профиля, пульмонологию и гематологию, микробиологию и химиотерапию, профилактику, диагностику и лечение заболеваний у лиц пожилого возраста.
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