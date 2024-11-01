Эти простые привычки помогут избавиться от хронической усталости

0:53 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Хроническая усталость — это состояние, которое может возникнуть по разным причинам, и некоторые из них могут быть неожиданными. Медики отмечают, что одним из факторов является несбалансированное питание.

Фото: https://mykaleidoscope.ru/x/jemocii/12349-chuvstvo-trevogi-i-bessonnica-55-foto.html

Поздние ужины также ухудшают состояние, особенно если на ночь есть мясные или молочные продукты, что перегружает желудочно-кишечный тракт и может повысить риск диабета, ожирения и проблем с сердцем и сосудами.

Отсутствие физической активности — еще одна причина постоянной усталости. Рекомендуются прогулки на свежем воздухе, чтобы улучшить общее самочувствие.

Также для борьбы с усталостью важно находить радость даже в небольших положительных событиях, ведь умение радоваться мелочам может существенно повысить уровень счастья и снизить ощущение усталости.

Уточнения

Синдро́м хрони́ческой уста́лости миалги́ческий энцефаломиели́т (МЭ/СХУ, синдром утомляемости после перенесённой вирусной болезни, болезнь системной непереносимости нагрузок) — это тяжёлое хроническое системное заболевание, при котором нарушается работа иммунной, сердечно-сосудистой, нервной, гормональной и других систем организма.

