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Эти простые привычки помогут избавиться от хронической усталости

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Здоровье

Хроническая усталость — это состояние, которое может возникнуть по разным причинам, и некоторые из них могут быть неожиданными. Медики отмечают, что одним из факторов является несбалансированное питание.

Эти простые привычки помогут избавиться от хронической усталости
Фото: https://mykaleidoscope.ru/x/jemocii/12349-chuvstvo-trevogi-i-bessonnica-55-foto.html

Поздние ужины также ухудшают состояние, особенно если на ночь есть мясные или молочные продукты, что перегружает желудочно-кишечный тракт и может повысить риск диабета, ожирения и проблем с сердцем и сосудами.

Отсутствие физической активности — еще одна причина постоянной усталости. Рекомендуются прогулки на свежем воздухе, чтобы улучшить общее самочувствие.

Также для борьбы с усталостью важно находить радость даже в небольших положительных событиях, ведь умение радоваться мелочам может существенно повысить уровень счастья и снизить ощущение усталости.

Уточнения

Синдро́м хрони́ческой уста́лости миалги́ческий энцефаломиели́т (МЭ/СХУ, синдром утомляемости после перенесённой вирусной болезни, болезнь системной непереносимости нагрузок) — это тяжёлое хроническое системное заболевание, при котором нарушается работа иммунной, сердечно-сосудистой, нервной, гормональной и других систем организма.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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