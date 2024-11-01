Эти простые привычки помогут избавиться от хронической усталости

Хроническая усталость — это состояние, которое может возникнуть по разным причинам, и некоторые из них могут быть неожиданными. Медики отмечают, что одним из факторов является несбалансированное питание.
Поздние ужины также ухудшают состояние, особенно если на ночь есть мясные или молочные продукты, что перегружает желудочно-кишечный тракт и может повысить риск диабета, ожирения и проблем с сердцем и сосудами.
Отсутствие физической активности — еще одна причина постоянной усталости. Рекомендуются прогулки на свежем воздухе, чтобы улучшить общее самочувствие.
Также для борьбы с усталостью важно находить радость даже в небольших положительных событиях, ведь умение радоваться мелочам может существенно повысить уровень счастья и снизить ощущение усталости.
Синдро́м хрони́ческой уста́лости миалги́ческий энцефаломиели́т (МЭ/СХУ, синдром утомляемости после перенесённой вирусной болезни, болезнь системной непереносимости нагрузок) — это тяжёлое хроническое системное заболевание, при котором нарушается работа иммунной, сердечно-сосудистой, нервной, гормональной и других систем организма.
Зимний прогрев двигателя не продлевает его срок службы, а наоборот, может привести к вымыванию моторного масла и ухудшению работы мотора.