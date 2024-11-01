Раскрыто имя нового главного тренера "Манчестер Юнайтед"

0:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Португальский тренер Рубен Аморим назначен новым главным тренером английского клуба "Манчестер Юнайтед", как сообщается на официальном сайте команды.

Фото: flickr.com by dom fellowes, CC BY 2.0

Его контракт рассчитан до лета 2027 года, с возможностью продления на один год.

Ранее 39-летний тренер рассматривался как потенциальный кандидат на должность главного тренера в "Ливерпуле" и "Вест Хэме".

Перед этим Аморим возглавлял "Спортинг" с марта 2020 года, а до этого работал с "Брагой".

28 октября "Манчестер Юнайтед" уволил Эрика тен Хага с поста главного тренера. На его место временно был назначен бывший игрок клуба, нидерландец Рууд ван Нистелрой.

Уточнения

Рубен Фили́пе Ма́ркеш Амори́м (порт. Rúben Filipe Marques Amorim; род. 27 января 1985, Лиссабон) — португальский футболист, полузащитник и тренер.

