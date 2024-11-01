Раскрыто имя нового главного тренера "Манчестер Юнайтед"

Португальский тренер Рубен Аморим назначен новым главным тренером английского клуба "Манчестер Юнайтед", как сообщается на официальном сайте команды.
Его контракт рассчитан до лета 2027 года, с возможностью продления на один год.
Ранее 39-летний тренер рассматривался как потенциальный кандидат на должность главного тренера в "Ливерпуле" и "Вест Хэме".
Перед этим Аморим возглавлял "Спортинг" с марта 2020 года, а до этого работал с "Брагой".
28 октября "Манчестер Юнайтед" уволил Эрика тен Хага с поста главного тренера. На его место временно был назначен бывший игрок клуба, нидерландец Рууд ван Нистелрой.
Рубен Фили́пе Ма́ркеш Амори́м (порт. Rúben Filipe Marques Amorim; род. 27 января 1985, Лиссабон) — португальский футболист, полузащитник и тренер.
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