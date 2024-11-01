Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Максимальная польза от сока алоэ: как правильно приготовить и хранить
Россия может сэкономить миллиарды: нужно перестать покупать семена из США и ЕС
Космический мусор от разрушенного спутника Boeing угрожает орбите
Экономист Степанычева рассказала, на сколько подорожает приготовление селёдки под шубой и оливье
Как выбрать и разместить картины в вашем доме: красивый декор
У львов прайд, у собак — стая. А как называется кошачья семья?
Правильное нанесение румян: советы для создания идеального макияжа
Тайна Туринской плащаницы: может ли артефакт быть произведением искусства?
Эксперт рекомендует пить чай в определённое время суток

Раскрыто имя нового главного тренера "Манчестер Юнайтед"

0:48
Здоровье

Португальский тренер Рубен Аморим назначен новым главным тренером английского клуба "Манчестер Юнайтед", как сообщается на официальном сайте команды.

Раскрыто имя нового главного тренера "Манчестер Юнайтед"
Фото: flickr.com by dom fellowes, CC BY 2.0

Его контракт рассчитан до лета 2027 года, с возможностью продления на один год.

Ранее 39-летний тренер рассматривался как потенциальный кандидат на должность главного тренера в "Ливерпуле" и "Вест Хэме".

Перед этим Аморим возглавлял "Спортинг" с марта 2020 года, а до этого работал с "Брагой".

28 октября "Манчестер Юнайтед" уволил Эрика тен Хага с поста главного тренера. На его место временно был назначен бывший игрок клуба, нидерландец Рууд ван Нистелрой.

Уточнения

Рубен Фили́пе Ма́ркеш Амори́м (порт. Rúben Filipe Marques Amorim; род. 27 января 1985, Лиссабон) — португальский футболист, полузащитник и тренер. 

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Комлева Анжелика
Специализируется на лечении острого и хронического болевого синдрома при грыжах межпозвонковых дисков методами современной лечебной физкультуры, дегенеративно-дистрофических заболеваний позвоночника; коррекции нарушений осанки у взрослых и детей, сколиозов методами ЛФК, заболеваний и травм у спортсменов. Занимается лечением пациентов с сопутствующей сердечно-сосудистой, неврологической, эндокринной патологией, ведением пациентов в посттравматическом и послеоперационном периодах, составлением индивидуальных восстановительных программ в специализированных тренажерных залах для пациентов любой возрастной категории (в т.ч
Обсудить
Сейчас читают
Учёные определили, сколько раз в неделю стоит тренироваться для лучшего результата
Новости спорта
Учёные определили, сколько раз в неделю стоит тренироваться для лучшего результата Аудио 
Military chronicle: ВСУ готовятся сдать посёлки, ВС РФ — забирать Саки и Харьков
Военные новости
Military chronicle: ВСУ готовятся сдать посёлки, ВС РФ — забирать Саки и Харьков Аудио 
Прогрев двигателя зимой: сколько времени на самом деле нужно
Авто
Прогрев двигателя зимой: сколько времени на самом деле нужно
Популярное
Как зимний прогрев двигателя влияет на ресурс мотора

Зимний прогрев двигателя не продлевает его срок службы, а наоборот, может привести к вымыванию моторного масла и ухудшению работы мотора.

Почему привычка прогревать мотор зимой вредит вашему автомобилю
Когда мотор сигналит о беде: как вовремя заметить поломку
Признаки скорой поломки мотора, о которых должен знать каждый водитель
Прогрев двигателя зимой: сколько времени на самом деле нужно
Military chronicle: Украина сдаст малые города, а большие разбомбят
Носитель Циркона фрегат Адмирал Горшков. Красота и мощь флагмана российского флота Дмитрий Плотников Санкционный контрудар Китая по Skydio стал неожиданным для США Любовь Степушова Самайн — ирландский праздник. Хэллоуин — нет Игорь Буккер
Брокколи и цветная капуста: готовим с пользой для здоровья
Интересные факты о домашних питомцах
Ягудин высказался о решении Трусовой не возвращаться в профессиональное катание
Ягудин высказался о решении Трусовой не возвращаться в профессиональное катание
Последние материалы
Тайна Туринской плащаницы: может ли артефакт быть произведением искусства?
Эксперт рекомендует пить чай в определённое время суток
В США рассказали о планах использовать воздушные шары в военных целях
Эксперт Крюков: доставка еды из ресторана увеличивает чек в среднем на 20-30 процентов
Размножение кактусов: секреты и советы, которые работают
Как выбрать натяжной потолок: материалы, установка и дизайн
Опасные последствия питьевой диеты: что нужно знать перед началом?
Можно ли остановить линьку у собак?
Поверхностное дружелюбие и дорогие супы: россиянин рассказал о минусах жизни в США
Автогонки Formula в Валенсии отменили из-за масштабного наводнения в регионе: найдена альтернатива
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.