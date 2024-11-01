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Как не заболеть осенью: лучшие советы по укреплению иммунитета

1:25
Здоровье

Сезон простудных заболеваний в разгаре, и сырая прохладная погода, а также частое пребывание в местах с большим скоплением людей создают дополнительную нагрузку на иммунитет. Чтобы укрепить организм осенью и подготовить его ко всему холодному периоду, важно следовать советам по профилактике.

Как не заболеть осенью: лучшие советы по укреплению иммунитета
Фото: flickr.com by wuestenigel, CC BY 2.0

Основные рекомендации для профилактики простудных заболеваний

Освещение в помещении

Недостаток света может провоцировать зрительное напряжение, усталость глаз, сонливость и даже мигрени. Дневной свет, напротив, помогает улучшить работу мозга, поднимает настроение и снимает усталость.

Режим питания и сна

Регулярное соблюдение режима, включая полноценное питание, сон и употребление достаточного количества воды, оказывает положительное влияние на иммунитет. Утренние прогулки на свежем воздухе и солнечные лучи наполняют энергией и активизируют защитные силы организма.

Вакцинация

Вакцинация остается одним из самых эффективных способов профилактики сезонных заболеваний. Она запускает в организме иммунный ответ, помогая подготовиться к борьбе с известными инфекциями и недугами.

Эти советы будут полезны не только для тех, кто чувствителен к сезонным простудам, но и для людей с ослабленным иммунитетом, хроническими заболеваниями и детей.

Уточнения

Иммуните́т (лат. immunitas — освобождение) человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Крамерова Алла
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, в том числе бронхита, простуды, ОРЗ и ОРВИ, ЖКТ, пищевого отравления, мочевыводящей системы и др
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