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Диетолог дала советы, как восстановить работу печени

1:17
Здоровье

Врач-диетолог Дарья Русакова рассказала о том, какие продукты помогут восстановить печень.

Диетолог дала советы, как восстановить работу печени
Фото: flickr.com by epSos.de, CC BY 2.0

По словам эксперта, этот орган способен к регенерации. Чтобы это произошло, нужно снизить нагрузку на печень, перейдя на продукты, которые легко перевариваются и усваиваются. А вот от жирной и жареной пищи, а также алкоголя необходимо отказаться.

"На время восстановления печени рекомендуется молочно-растительная диета: свежие фрукты, овощи, зелень, лёгкие сорта мяса, птицы, рыбы, кисломолочные продукты”, — посоветовала диетолог.

При выборе мяса, предпочтение следует отдавать говядине, индейке, кролику и курице без кожи. Можно есть нежирную рыбу, например, окуня или треску. Есть мясо и рыбу лучше отварными.

"Если мы говорим о кисломолочных продуктах, жирность творога должна быть не более 5%, а йогуртов, ряженки и кефира — до 2,5%. Сметану желательно выбирать жирностью в 10%", — рассказала Русакова.

Как сообщает сайт Москва 24, эксперт также уточнила, что срок диеты должен определять врач.

Уточнения

Пе́чень (лат. jecur, iecur, др.-греч. ἧπαρ [hepar]) — жизненно важная железа смешанной секреции позвоночных животных, в том числе и человека, находящаяся в брюшной полости (полости живота) под диафрагмой и выполняющая большое количество различных физиологических функций.

Дие́та (греч. δίαιτα — образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis — расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Шантурова Евгения
Специализируется на лечении широкого спектра заболеваний органов пищеварения (язвенная болезнь желудка, гастрит, дисбактериоз, панкреатит, гепатит)
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