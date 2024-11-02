Диетолог дала советы, как восстановить работу печени

Врач-диетолог Дарья Русакова рассказала о том, какие продукты помогут восстановить печень.
По словам эксперта, этот орган способен к регенерации. Чтобы это произошло, нужно снизить нагрузку на печень, перейдя на продукты, которые легко перевариваются и усваиваются. А вот от жирной и жареной пищи, а также алкоголя необходимо отказаться.
"На время восстановления печени рекомендуется молочно-растительная диета: свежие фрукты, овощи, зелень, лёгкие сорта мяса, птицы, рыбы, кисломолочные продукты”, — посоветовала диетолог.
При выборе мяса, предпочтение следует отдавать говядине, индейке, кролику и курице без кожи. Можно есть нежирную рыбу, например, окуня или треску. Есть мясо и рыбу лучше отварными.
"Если мы говорим о кисломолочных продуктах, жирность творога должна быть не более 5%, а йогуртов, ряженки и кефира — до 2,5%. Сметану желательно выбирать жирностью в 10%", — рассказала Русакова.
Как сообщает сайт Москва 24, эксперт также уточнила, что срок диеты должен определять врач.
Пе́чень (лат. jecur, iecur, др.-греч. ἧπαρ [hepar]) — жизненно важная железа смешанной секреции позвоночных животных, в том числе и человека, находящаяся в брюшной полости (полости живота) под диафрагмой и выполняющая большое количество различных физиологических функций.
Дие́та (греч. δίαιτα — образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis — расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.
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