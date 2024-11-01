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Стоматолог назвал причины избавиться от зубов мудрости

1:23
Здоровье

Зубы мудрости иногда могут вызывать значительный дискомфорт, нарушая сон и питание. Поэтому не стоит бояться их удаления, особенно если "восьмёрки" растут неправильно и вызывают воспаление дёсен. Об этом сообщил стоматолог Иван Рузин в интервью NEWS. ru.

Стоматолог назвал причины избавиться от зубов мудрости
Фото: freepik.com by senivpetro, PDM

"В процессе эволюции человеческий рацион изменился: пища стала мягче, что сократило необходимость в массивных челюстях и дополнительных зубах для пережёвывания грубой еды. Тем не менее зубы мудрости остались, и нередко они создают больше проблем, чем пользы", — отметил медик.

Эксперт отметил, что зубы мудрости обычно появляются в возрасте 17-25 лет. Их удаление может быть необходимо, если они занимают неправильное положение — растут под углом и упираются в соседние зубы или в десну. Также у некоторых людей недостаточно места для полного прорезывания "восьмёрок", из-за чего они частично остаются под десной, что повышает риск инфекций и воспалений.

Стоматолог также указал, что вокруг неправильно расположенных зубов мудрости могут образовываться кисты, способные разрушать костную ткань. Эти зубы могут болеть из-за кариеса, и если другие зубы стоит лечить, то "восьмёрки" можно спокойно удалять.

Уточнения

Зу́бы му́дрости — 8-й зуб в ряду, третий моляр (всего их 4), обычно прорезаются в возрасте 17—25 лет (иногда позже, реже раньше, иногда не прорезаются — остаются ретенированными). 

Кость (лат  os) — твёрдый орган позвоночных животных. Состоит из нескольких тканей, важнейшей из которых является костная.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Макарова Татьяна
Проводит все виды терапевтического лечения зубов: эстетическая реставрация, эндодонтическое лечение, отбеливание зубов, профессиональная гигиена, консервативное лечение заболеваний пародонта и слизистой полости рта, лечебные аппликации, инъекционная терапия, аппарат Vektor.
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