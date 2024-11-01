Стоматолог назвал причины избавиться от зубов мудрости

1:23 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Зубы мудрости иногда могут вызывать значительный дискомфорт, нарушая сон и питание. Поэтому не стоит бояться их удаления, особенно если "восьмёрки" растут неправильно и вызывают воспаление дёсен. Об этом сообщил стоматолог Иван Рузин в интервью NEWS. ru.

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"В процессе эволюции человеческий рацион изменился: пища стала мягче, что сократило необходимость в массивных челюстях и дополнительных зубах для пережёвывания грубой еды. Тем не менее зубы мудрости остались, и нередко они создают больше проблем, чем пользы", — отметил медик.

Эксперт отметил, что зубы мудрости обычно появляются в возрасте 17-25 лет. Их удаление может быть необходимо, если они занимают неправильное положение — растут под углом и упираются в соседние зубы или в десну. Также у некоторых людей недостаточно места для полного прорезывания "восьмёрок", из-за чего они частично остаются под десной, что повышает риск инфекций и воспалений.

Стоматолог также указал, что вокруг неправильно расположенных зубов мудрости могут образовываться кисты, способные разрушать костную ткань. Эти зубы могут болеть из-за кариеса, и если другие зубы стоит лечить, то "восьмёрки" можно спокойно удалять.

Уточнения

Зу́бы му́дрости — 8-й зуб в ряду, третий моляр (всего их 4), обычно прорезаются в возрасте 17—25 лет (иногда позже, реже раньше, иногда не прорезаются — остаются ретенированными).



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