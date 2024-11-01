В популярных средствах от прыщей обнаружили яд, провоцирующий обмороки

Your browser does not support the audio element. Здоровье

Появились данные о наличии опасного вещества бензола в средствах от акне Proactiv и Clearasil, вызывающего ряд негативных последствий для здоровья, включая сонливость, головокружение, учащённое сердцебиение, головную боль, тремор и обмороки. В связи с этим планируется приостановить продажу этих продуктов. Сенатор США Ричард Блюменталь уже обратился в FDA с требованием принять меры.

Фото: mos.ru by Владимир Новиков, PDM

В марте лаборатория Valisure обнаружила перекись бензола в 66 кремах, лосьонах, гелях и средствах для умывания от различных брендов, включая Clearasil, Proactiv, Target Up & Up, Taro, Clinique и Walgreens. Содержание бензола в этих продуктах значительно превышало допустимые нормы FDA (две части на миллион).

Сенатор Блюменталь призвал FDA незамедлительно отреагировать на эти тревожные результаты, чтобы предотвратить возможные проблемы со здоровьем.

"Я думаю, что тесты, доказательства и факты на данный момент указывают на необходимость отзыва. Я хочу услышать от FDA, почему они не отзывают эти продукты, учитывая риск", — заявил сенатор.

После получения данных о наличии бензола, Американское общество борьбы с акне и розацеа рекомендовало потребителям хранить средства от прыщей в прохладном месте.

Уточнения

Бензо́л (C 6 H 6 , PhH; редко употребляемые синонимы: бензе́н, фениловый водород) (циклогекса-1,3,5-триен, [6]-аннулен) — органическое химическое соединение, бесцветная жидкость со специфическим сладковатым запахом.



О́бморок или синко́пе (лат. syncope «обморок» и др.-греч. σκότωμα «обморок»), — приступ кратковременной утраты сознания, обусловленный временным нарушением мозгового кровотока.



Тре́мор (от лат. tremor, «дрожание») — непроизвольные быстрые ритмичные колебательные движения частей тела или всего тела, вызванные мышечными сокращениями и связанные с временно́й задержкой корректирующих афферентных сигналов, в связи с чем реализация движения и сохранение позы происходит за счёт постоянной подстройки положения тела к какому-то среднему значению.

