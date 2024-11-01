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Эксперт рекомендует пить чай в определённое время суток

1:28
Здоровье

Чай снижает риск возникновения онкологии и болезней сердца за счёт содержания в нём антиоксидантов, рассказал профессор, доктор медицинских наук Николай Кириленко.

Эксперт рекомендует пить чай в определённое время суток
Фото: commons.wikimedia.org by Takkk, CC BY-SA 3.0

Помимо этого, в чае присутствует кофеин, который может повышать давление и вызывать бессонницу. Эксперт рекомендовал не пить чай по вечерам, а только в первой половине дня и в обеденное время.

"Главное не превышать количество чашек. Питание должно быть разнообразным, в том числе и напитки. Если потреблять один чай, а где же кефир? Кроме того, часто люди пьют чай с чем-то. Потребление кондитерских изделий нежелательно, можно бутерброд с творогом, но не с сыром или маслом, чтобы не было дополнительных пустых калорий", — заявил профессор.

Доктор медицинских наук посоветовал не пить слишком крепкий чай, потому что он ухудшает всасываемость железа и не рекомендован людям с пониженным гемоглобином.

Выбирая между чёрным и зелёным чаем, предпочтение лучше отдавать последнему. Он менее подвержен ферментации и содержит большее количество антиоксидантов и кофеина, передаёт интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

А вот наиболее полезным сортом чая Николай Кириленко назвал белый.

"Можно сказать, что белый чай более полезен, к нему меньше противопоказаний, но он очень дорогой", — заявил профессор.

Уточнения

А̀нтиоксида́нты (также антиокислители, консерванты) — вещества, которые ингибируют окисление; любое из многочисленных химических веществ, в том числе естественные продукты деятельности организма и питательные вещества, поступающие с пищей, которые могут нейтрализовать окислительное действие свободных радикалов и других веществ.

Чай — напиток, получаемый варкой, завариванием и/или настаиванием листа чайного куста, который предварительно подготавливается специальным образом.

Кофеи́н (также матеин, теин, гуаранин) — алкалоид пуринового ряда, бесцветные или белые горькие кристаллы.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Паниченко Анна
Занимается диагностикой и лечением доброкачественных и злокачественных новообразований молочных желез, проводит пункционную биопсию узловых образований.
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