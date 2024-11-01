Попова сообщила о росте устойчивости патогенов к антисептикам

0:53 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В России наблюдается рост устойчивости микроорганизмов к антибиотикам и дезинфицирующим средствам, что значительно ухудшает текущую эпидемиологическую обстановку. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Фото: Freepik by freepik, PDM

"Нынешняя эпидемическая ситуация усугубляется нарастанием лекарственной устойчивости патогенных микроорганизмов, возбудителей… прежде всего, к антибиотикам и дезинфицирующим средствам", — отмечается в приветствии Поповой к участникам конгресса "Покровские чтения".

Согласно майскому отчёту Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), с 2017 года устойчивость некоторых видов бактерий к лекарственным препаратам увеличилась, что снижает эффективность множества антибиотиков и ставит под сомнение достижения в сфере современной медицины.

Уточнения

Всеми́рная организа́ция здравоохране́ния (акрон. ВОЗ, англ. World Health Organization WHO) — специализированное учреждение, самостоятельная международная организация, связанная с Организацией Объединённых Наций специальным соглашением о сотрудничестве, состоящая из 194-х государств-членов, основная функция которой состоит в решении международных проблем здравоохранения населения Земли.



Патоге́н (греч. παθογένεια ← πάθος «страдание» + γενετική «порождающий») — любой микроорганизм (включая грибы, вирусы, бактерии, и проч.), а также особый белок — прион, способный вызывать патологическое состояние (болезнь) другого живого существа.



Антибио́тики (от др.-греч. ἀντί «против» + βίος «жизнь») — природные и синтетические антимикробные вещества, широко применяющиеся для лечения инфекций.



А́нна Ю́рьевна Попо́ва (род. 18 октября 1960, Ростов-на-Дону, РСФСР, СССР) — российский государственный деятель. С 10 апреля 2014 года — руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека — главный государственный санитарный врач Российской Федерации.

