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Врач назвала скрытую опасность популярной русской ягоды

1:25
Здоровье

Кислый вкус клюквы знаком многим с раннего детства. Эта ягода богата полезными компонентами и широко используется для лечения простуд и укрепления иммунной системы. Вместе с тем, не все знают о потенциальном вреде клюквы для здоровья, и потому её употребление следует ограничить для некоторых групп людей, предостерегает врач-диетолог, терапевт, паразитолог, нутрициолог, специалист по превентивной медицине Анна Цуканова.

Врач назвала скрытую опасность популярной русской ягоды
Фото: commons.wikimedia.org by Cjboffoli, CC BY 3.0

В составе клюквы присутствует ацетилсалициловая кислота, идентичная аспирину, которая может вызвать аллергические реакции и астматические атаки. Аллергикам и лицам, страдающим бронхиальной астмой, следует исключить эту ягоду из своего меню. Также клюква не должна употребляться вместе с антикоагулянтами, поскольку это может привести к кровотечениям.

Дополнительно, клюква противопоказана при подагре и мочекаменной болезни из-за содержания щавелевой кислоты, которая способствует образованию отложений в суставах и камней в почках. Ягода также не рекомендуется при воспалительных заболеваниях печени, желчного пузыря, язвах желудка и повышенной кислотности желудочного сока. Следует избегать её употребления людям с чувствительной зубной эмалью, добавляет врач в интервью для портала "Страсти".

Уточнения

Иммуните́т (лат. immunitas — освобождение) человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток).

Аллерги́я (др.-греч. ἄλλος — другой, иной, чужой + ἔργον — действие) — гиперчувствительность организма, развиваемая адаптивной иммунной системой в ответ на неинфекционные вещества окружающей среды, включая неинфекционные компоненты некоторых инфекционных организмов.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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