Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему бекон и яичница — не лучший выбор для завтрака
Hyundai и Kia лидируют в аварийной статистике Москвы
Где лучше лечиться и как организовать медицинский тур
Как правильно утеплить смородину перед зимой
Как сделать натуральные удобрения из пищевых отходов
Как правильно принимать креатин, чтобы максимизировать его эффективность
Никита Кологривый теперь сможет оскорблять людей со сцены Comedy Club
Как выбрать экспедиционный круиз и почувствовать себя настоящим исследователем
Как вырастить жимолость с богатым урожаем: секреты садоводов

Повышенный риск диабета у детей после COVID-19

COVID-19 и диабет: у детей после коронавируса выше риск болезни
1:09
Здоровье

Американские учёные установили, что у детей, перенёсших коронавирус, выше риск развития диабета II типа по сравнению с теми, кто переболел другими респираторными инфекциями.

COVID-19 и диабет: у детей после коронавируса выше риск болезни
Фото: Freepik by freepik, PDM

В рамках работы специалисты изучили данные 613 602 подростков в возрасте от 10 до 19 лет, разделённых на две группы: одна группа переболела коронавирусом, другая — другими респираторными заболеваниями. Исследование длилось шесть месяцев, и каждые 1, 3 и 6 месяцев у участников фиксировали новые случаи диабета II типа.

Результаты показали, что вероятность появления диабета II типа у переболевших COVID-19 была значительно выше. Уже через месяц после болезни риск увеличивался на 55 %, через три месяца — на 48 %, а спустя полгода — на 58 %.

Особенно высокий риск был отмечен у детей с ожирением и у госпитализированных пациентов, что указывает на сильное влияние коронавируса на развитие диабета II типа.

Уточнения

COVID-19 — потенциально тяжёлая острая респираторная инфекция, вызываемая коронавирусом SARS-CoV-2.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
Обсудить
Сейчас читают
Крупнейшая нефтедобывающая компания мира теряет миллионы долларов
Экономика и бизнес
Крупнейшая нефтедобывающая компания мира теряет миллионы долларов Аудио 
Пять огypeчных шпapгалок! Соседи обзавидуются вашему урожаю
Садоводство, цветоводство
Пять огypeчных шпapгалок! Соседи обзавидуются вашему урожаю Аудио 
Тайные причины кошачьих капризов у двери
Домашние животные
Тайные причины кошачьих капризов у двери Аудио 
Популярное
Ветеринар объяснил, сколько раз в день следует кормить кота

Считается, что домашних котов необходимо кормить несколько раз в день небольшими порциями, однако некоторые считают, что можно кормить котов и раз в день. Какое оптимальное количество приемов пищи должно быть у здорового животного рассказал руководитель ветеринарной клиники Николай Логинов.

Ветеринар объяснил, сколько раз в день следует кормить кота
Немецкие археологи нашли рыболовные сети возрастом 15 800 лет
Немецкие археологи нашли рыболовные сети возрастом 15 800 лет
Парафиновая свеча: маленькое, но мощное решение для автомобилистов
Почему крот выбрал именно ваш участок? Разбираемся в причинах визита этого "земляного гостя"
Сводка с фронта: обмен погибших 37 на 563 — показали реальные пропорции потерь, Зеленского хотят убить Дмитрий Плотников Гайана решила выплатить гражданам природную ренту. Почему в России это невозможно? Любовь Степушова Как работал летний лагерь для трудных детей в царской России на Кавказе Сергей Лебедев
Как заставить денежное дерево расти
Причины, почему коты требуют открыть дверь
Уникальные клумбы своими руками: идеи для вдохновения
Уникальные клумбы своими руками: идеи для вдохновения
Последние материалы
Никита Кологривый теперь сможет оскорблять людей со сцены Comedy Club
Как выбрать экспедиционный круиз и почувствовать себя настоящим исследователем
Как вырастить жимолость с богатым урожаем: секреты садоводов
Как обрезать деревья, чтобы не навредить
Семь советов по выбору межкомнатных дверей для стильного и уютного дома
Как шапка помогает сохранить волосы зимой
Кроссовер Geely Okavango с новыми опциями для российского климата
Почему некоторые супы вредны для малышей: разъяснение нутрициолога
Как пилатес меняет тело: преимущества для здоровья и осанки
Музыкотерапия в медицине: меньше боли и стресса после операций
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.