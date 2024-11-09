Повышенный риск диабета у детей после COVID-19

Американские учёные установили, что у детей, перенёсших коронавирус, выше риск развития диабета II типа по сравнению с теми, кто переболел другими респираторными инфекциями.
В рамках работы специалисты изучили данные 613 602 подростков в возрасте от 10 до 19 лет, разделённых на две группы: одна группа переболела коронавирусом, другая — другими респираторными заболеваниями. Исследование длилось шесть месяцев, и каждые 1, 3 и 6 месяцев у участников фиксировали новые случаи диабета II типа.
Результаты показали, что вероятность появления диабета II типа у переболевших COVID-19 была значительно выше. Уже через месяц после болезни риск увеличивался на 55 %, через три месяца — на 48 %, а спустя полгода — на 58 %.
Особенно высокий риск был отмечен у детей с ожирением и у госпитализированных пациентов, что указывает на сильное влияние коронавируса на развитие диабета II типа.
COVID-19 — потенциально тяжёлая острая респираторная инфекция, вызываемая коронавирусом SARS-CoV-2.
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