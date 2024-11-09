Как музыка снижает стресс и потребность в анальгетиках после операций

Исследователи из США установили, что музыка ускоряет восстановление пациентов после операций, помогая снизить тревожность, боль и потребность в обезболивающих препаратах. Учёные проанализировали 35 публикаций из более чем 3,7 тысяч статей, и результаты подтвердили положительное влияние музыкотерапии на послеоперационный период.
Согласно данным исследований, прослушивание музыки снижает уровень тревоги у пациентов примерно на 3 %, нормализует пульс и вдвое уменьшает потребность в морфине. Также наблюдается снижение уровня кортизола, что способствует уменьшению стресса и болевых ощущений.
Авторы работы отмечают, что после операции пациенты часто испытывают страх или дезориентацию, и музыка помогает облегчить этот переход, делая процесс пробуждения менее стрессовым. Ранее было также установлено, что классическая музыка улучшает настроение, воздействуя на центры удовольствия в мозге.
Музыкотерапи́я - психотерапевтический метод, использующий музыку в качестве лечебного средства.
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