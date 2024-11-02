Питание для молодости: продукты, которые продлят красоту кожи

0:57 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Чтобы сохранить молодость и свежесть кожи на долгие годы, мужчинам и женщинам стоит внимательнее подходить к выбору продуктов. Полезное и сбалансированное питание — основа здоровой кожи, что особенно важно для тех, кто стремится замедлить возрастные изменения.

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Особое внимание нужно уделить продуктам, содержащим омега-3 жирные кислоты и витамин Е. Включите в рацион растительные масла, рыбу, орехи и авокадо — они помогают поддерживать клеточную структуру кожи, делая её упругой и увлажнённой.

Также важно получать достаточно витаминов С и D. Витамин С содержится в киви, апельсинах и шиповнике, а для восполнения витамина D подойдут яйца, молочные продукты, лосось и сардины. Эти элементы укрепляют здоровье кожи и помогают ей справляться с воздействием внешней среды.

Уточнения

Дие́та (греч. δίαιτα - образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis - расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

