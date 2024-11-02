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Осеннее меню для здоровья: какие продукты добавят сил

1:08
Здоровье

Осень — отличное время пересмотреть рацион, ведь изменения погоды и уменьшение светового дня могут негативно отражаться на самочувствии. Чтобы укрепить здоровье в этот период, добавьте в свой рацион побольше овощей, фруктов и ягод, богатых витаминами и полезными элементами.

Осеннее меню для здоровья: какие продукты добавят сил
Фото: freepik.com by KamranAydinov, PDM

Особое внимание стоит уделить сезонным дарам природы — шиповнику, облепихе, свекле, кабачкам и капусте, которые поддержат организм и помогут восполнить необходимые вещества. Кроме того, полезно добавить орехи, которые служат источником ценных жиров и антиоксидантов.

Рацион осенью должен включать минимум 500 граммов свежих овощей, фруктов и ягод ежедневно. Также рекомендуется уменьшить потребление красного мяса, отдавая предпочтение птице и рыбе, которые легче усваиваются и снабжают организм белком и полезными жирами.

Старайтесь избегать колбас и сладкой газировки — такие продукты не только не приносят пользы, но и могут навредить здоровью, ослабляя организм в непростое время года.

Уточнения

Витами́ны (от лат. vita "жизнь" + амин) — группа органических соединений разнообразной химической природы, объединённая по признаку абсолютной необходимости их для гетеротрофного организма в качестве составной части пищи (в общем случае — из окружающей среды).

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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