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Как продлить жизнь магазинного салата и вырастить новую зелень

Как вырастить салат дома из магазинного пучка: простой способ
0:48
Здоровье

Листовой салат в горшочках, продающийся в магазинах, можно использовать повторно для выращивания свежих листьев дома. Его корневая система позволяет не только сохранять свежесть, но и обеспечивает возможность дальнейшего роста.

Как вырастить салат дома из магазинного пучка: простой способ
Фото: commons.wikimedia.org by Malakwal City, CC BY-SA 3.0

Для повторного выращивания обрежьте листья салата на высоте 1–2 см от почвы. Затем осторожно выньте корневую систему из горшка и поместите её в ёмкость с отстоянной водой комнатной температуры. Спустя некоторое время начнут появляться новые листья. Когда они достигнут 5 см, салат можно пересадить в новый горшок с почвой.

Ухаживать за салатом просто: поливайте его раз в два дня и регулярно опрыскивайте листья, чтобы сохранить их свежесть.

Уточнения

Ко́рень — осевой, обычно подземный вегетативный орган высших сосудистых растений, обладающий неограниченным ростом в длину и положительным геотропизмом.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Горбунова София
Специализируется на диагностике и лечении всех видов заболеваний сердечно-сосудистой патологии у детей, владеет методами функциональной диагностики для исследования сердечно-сосудистой системы
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