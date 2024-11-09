Как продлить жизнь магазинного салата и вырастить новую зелень

Как вырастить салат дома из магазинного пучка: простой способ

0:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Листовой салат в горшочках, продающийся в магазинах, можно использовать повторно для выращивания свежих листьев дома. Его корневая система позволяет не только сохранять свежесть, но и обеспечивает возможность дальнейшего роста.

Фото: commons.wikimedia.org by Malakwal City, CC BY-SA 3.0

Для повторного выращивания обрежьте листья салата на высоте 1–2 см от почвы. Затем осторожно выньте корневую систему из горшка и поместите её в ёмкость с отстоянной водой комнатной температуры. Спустя некоторое время начнут появляться новые листья. Когда они достигнут 5 см, салат можно пересадить в новый горшок с почвой.

Ухаживать за салатом просто: поливайте его раз в два дня и регулярно опрыскивайте листья, чтобы сохранить их свежесть.

Уточнения

Ко́рень — осевой, обычно подземный вегетативный орган высших сосудистых растений, обладающий неограниченным ростом в длину и положительным геотропизмом.

