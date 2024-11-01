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Когда лишний вес связан с тревогой: как справиться без жёстких диет

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Здоровье

Часто причиной проблем с весом становится не просто любовь к десертам, а глубокие психологические факторы, такие как тревожность и депрессия.

Когда лишний вес связан с тревогой: как справиться без жёстких диет
Фото: Freepik by Anastasia Kazakova, PDM

Для устойчивых результатов нужно не только придерживаться диеты, но и искать комплексное решение проблемы. Психотерапия может помочь найти силы для возвращения к здоровому образу жизни.

Есть простые упражнения, которые помогают справляться с приступами переедания. Например, когда возникает сильное желание перекусить, можно завести таймер на 10 минут, заняться чем-то отвлекающим, а затем проверить, действительно ли нужна еда, или это способ справиться с эмоциями.

При срывах важно не осуждать себя, а переключиться на что-то полезное — занятие спортом, прогулку или даже освежающий душ.

Уточнения

Трево́га беспоко́йство - отрицательно окрашенная эмоция, выражающая ощущение неопределённости, ожидание отрицательных событий, трудноопределимые предчувствия.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Едифанова Ольга
Детский нефролог
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