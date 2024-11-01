Продукты, вызывающие сонливость после еды

1:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Если после еды вам хочется спать, возможно, стоит пересмотреть меню: некоторые продукты могут вызывать сонливость. В первую очередь это касается углеводов, особенно простых. Сладости, белый хлеб, паста, картофель и белый рис — при их избытке уровень сахара в крови сначала повышается, а затем резко падает, что приводит к усталости и желанию прилечь.

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Также на сонливость влияют продукты, богатые триптофаном, такие как молоко, творог, орехи, семена и индейка. Этот аминокислота участвует в регуляции сна, поэтому после таких продуктов часто возникает желание отдохнуть.

Кроме того, важную роль в качестве сна играет магний, недостаток которого может привести к усталости и бессоннице. Продукты, богатые магнием, — авокадо, орехи, шпинат, тёмный шоколад и бананы — помогают наладить сон.

Не стоит забывать, что алкоголь тоже может провоцировать сонливость.

Уточнения

Гиперсомния (др.-греч. ύπέρ - "над, выше" + сон) — термин, обозначающий наличие чрезмерной дневной сонливости или избыточной продолжительности сна.

