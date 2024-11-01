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Продукты, вызывающие сонливость после еды

1:05
Здоровье

Если после еды вам хочется спать, возможно, стоит пересмотреть меню: некоторые продукты могут вызывать сонливость. В первую очередь это касается углеводов, особенно простых. Сладости, белый хлеб, паста, картофель и белый рис — при их избытке уровень сахара в крови сначала повышается, а затем резко падает, что приводит к усталости и желанию прилечь.

Продукты, вызывающие сонливость после еды
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Также на сонливость влияют продукты, богатые триптофаном, такие как молоко, творог, орехи, семена и индейка. Этот аминокислота участвует в регуляции сна, поэтому после таких продуктов часто возникает желание отдохнуть.

Кроме того, важную роль в качестве сна играет магний, недостаток которого может привести к усталости и бессоннице. Продукты, богатые магнием, — авокадо, орехи, шпинат, тёмный шоколад и бананы — помогают наладить сон.

Не стоит забывать, что алкоголь тоже может провоцировать сонливость.

Уточнения

Гиперсомния (др.-греч. ύπέρ - "над, выше" + сон) — термин, обозначающий наличие чрезмерной дневной сонливости или избыточной продолжительности сна.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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