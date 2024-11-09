Дневной сон и его роль в снижении риска инфаркта и инсульта

Короткий дневной сон: почему он полезен для сердца и мозга

0:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Короткий дневной сон может снизить риск сердечного приступа и инсульта, сообщает врач Т. Крымцева. По её словам, короткий сон днём способствует улучшению работы многих систем организма. Исследования показывают, что дневной сон повышает концентрацию внимания на 50 % и улучшает память на 30 %, а также уменьшает вероятность сердечно-сосудистых заболеваний.

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Во время сна организм проверяет работу всех систем, производит необходимые гормоны и восстанавливается. Недостаток сна, напротив, повышает риск проблем с сердечно-сосудистой и пищеварительной системами. Для укрепления здоровья Крымцева рекомендует спать от 10 до 30 минут с 13 до 15 часов. Для этого не обязательно ложиться в кровать — можно вздремнуть в кресле или на диване.

Уточнения

Инсу́льт — острое нарушение кровоснабжения головного мозга, характеризующееся внезапным появлением очаговой и/или общемозговой неврологической симптоматики.



