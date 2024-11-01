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Почему ваши волосы сыпятся: что влияет на здоровье шевелюры

1:13
Здоровье

Если каждый день теряется больше 100 волосков с луковицей, а волосы выпадают не только с головы, но и с других частей тела, важно незамедлительно пройти обследование. На выпадение волос могут влиять разные факторы, начиная от стрессов и заканчивая особенностями ухода.

Почему ваши волосы сыпятся: что влияет на здоровье шевелюры
Фото: Freepik by jcomp, PDM

Первой причиной врачи называют стресс, который сбивает гормональный баланс, особенно кортизол и адреналин. В результате нарушается кровообращение в коже головы, и фолликулы не получают нормального питания, что ведет к выпадению волос. Другая причина — себорейный дерматит: из-за избыточного выделения кожного сала питание волосяных луковиц ухудшается, а зуд и расчесы только усугубляют потерю волос.

Кроме того, строгие диеты, не обеспечивающие организм необходимыми веществами, также могут привести к этой проблеме. Некоторые лекарства, особенно используемые для лечения онкологии, тоже способны провоцировать выпадение волос.

Но не всегда дело только в здоровье: иногда волосы выпадают из-за ошибок в уходе, к примеру, после травматичных процедур или при использовании слишком жесткой расчески.

Уточнения

Стресс (от англ. stress "нагрузка, напряжение; состояние повышенного напряжения") — совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров (физических или психологических), нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма (или организма в целом).

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Зюкова Ирина
Проводит диагностику и лечение всех заболеваний нервной системы у детей с рождения, оценку данных параклинического обследования головного мозга, оценку физического и психического развития перед поступлением в детский сад и школу, определение школьной зрелости
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